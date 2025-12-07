Visām totalitārām ideoloģijām pienāk dramatiskas beigas. Otrā pasaules kara daļējas beigas simbolizēja Berlīnes krišana, PSRS beigu cēliens vainagojās ar ļaunuma impērijas daļēju sabrukumu, bet noziedzīgi novilcinātās Krievijas fašistiskās diktatūras beigu ainas vēl tikai gaidāmas.
Zīmīgi, ka visas uzvaras pār ļaunumu ir tikai daļējas un tāpēc atkārtojas. Ideoloģijas uzvedas līdzīgi Sibīrijas mērim – saglabā savas sporas un var negaidīti uzliesmot kā epidēmijas.
Cilvēce tik ilgi un grūti apgūst pati sevi arī tāpēc, ka totalitārajām ideoloģijām raksturīga slepenība un meli. Krievija šajā ziņā joprojām ir nepārspēta. Kad pēc PSRS sabrukuma uz īsu brīdi atvērās arhīvi, pētnieki piedzīvoja šoku ne tikai par pagātni, bet arī nākotni. Viss izrādījās melīgs un necilvēcīgs, un cīņa par mieru – viens vienīgs farss. Sacensībā par komunistiskās ideoloģijas uzvaru Padomju Savienībai neviens upuris nešķita par lielu. Arī Arāla jūras (platības ziņā ceturtajā vietā pasaulē) izžūšana, jo padomju vara nolēma uzvarēt dabu un kļūt par kokvilnas audzēšanas lielvalsti. Neskatoties uz speciālistu brīdinājumiem, novadīja Amudarjas un Sirdarjas upju ūdeņus uz kokvilnas laukiem. Daba izmainījās līdz nepazīšanai – jūra izžuva, iznīka kuģniecība, zvejniecība un zivju pārstrāde, aizgāja bojā zivju un putnu sugas, iedzīvotāji pameta lielas teritorijas.
Taču bija vēl kāds neaprēķināms ļaunums – jūrā, uz salas, ko nosauca par Atdzimšanas (vēlāk Nāves) salu, valdība slepenībā ierīkoja milzīgu bioloģisko ieroču poligonu.
Tajā ieveda mājlopus, pērtiķus, putnu sugas, uzcēla laboratorijas izmēģinājumu teritorijas zem klajas debess, izveidoja pilsētiņu karavīriem, personālam, hospitāļus, ap salu noteica 40 km aizlieguma zonu. No visas valsts poligonam piegādāja slepenās laboratorijās radītos nāvējošu slimību izraisītājus – bakas, mēri un citas slimības, ko izsmidzināja vai izkaisīja uz izmēģinājumiem nolemtajiem. Sava daļa tika arī cilvēkiem, viņu bērniem un mazbērniem. Tā bija bioloģiskā Černobiļa. Kad 1992. gadā poligonu slēdza, jūra izžuva tā, ka sala pārvērtās par pussalu, daļa tās nonāca Uzbekistānas valdījumā, ko no indīgo vielu kapsētām palīdzēja attīrīt ASV speciālisti, kamēr no otrās – Kazahstānas – daļas vēji turpināja iznēsāt nāvējošās sporas. Turp devās marodieri un piedzīvojumu meklētāji. Līdzīgs poligons bija izveidots netālu no Sverdlovskas, tagadējās Jekaterinburgas. Kaut arī PSRS 1972. gadā parakstīja līgumu par bioloģisko ieroču aizliegšanu, ražošana un izmēģinājumi turpinājās. Šodien visur pasaulē veselības stāvoklis pasliktinās. Dažādu iemeslu dēļ slimo aizvien vairāk jaunu cilvēku. Slimības nešķiro pēc vecuma, mēs pļaujam to, ko iepriekšējie savā neprātā sējuši. Vai apzināmies, ko šodien katrs sējam mēs?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
