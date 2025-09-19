TV3 skatītāju sirdis iekarojušais minēšanas šovs "Kas to būtu domājis?!" no 19. septembra katru piektdienas vakaru pulksten 21.10 jau atkal ir klāt ar jaunu sezonu.
Raidījuma vadītājs, harismātiskais Mārtiņš Spuris, kopā ar kapteiņiem Kasparu Breidaku un Sandu Dejus aicinās studijā sabiedrībā zināmus viesus, lai kopā mestos zināšanu cīņā. Šajā sezonā pie Sandas un Kaspara viesosies un par uzvaru cīnīsies tādi labi pazīstami vārdi kā Kašers, Rūta Dvinska, Jēkabs Rēdlihs, Aija Auškāpa, Maksims Busels, Andrejs Reinis Zitmanis, Intars Busulis, Andrejs Osokins, Linda Kalniņa, Māra Upmane-Holšteine un daudzi citi. Jau pirmajā raidījumā redzēsim, kā duelēsies Renārs Zeltiņš un Mārtiņš Daugulis.
Kā uzsver Sanda, šogad viņa nolēmusi vairāk ieklausīties savas komandas atbalstītājos: "Es taču lieku uz likmes viņu naudu, tāpēc apņemos vairāk ņemt vērā arī viņu domas. Tad nu redzēsim, pie kāda kopsaucēja nonāksim, bet ļoti ticu, ka mums tas ar vērienu atmaksāsies. Mēs noteikti sezonas beigās būsim uzvarētāji!"
Arī Kaspars ir apņēmības pilns šajā sezonā uzvarēt. "Visu vasaru pavadīju, strādājot pie jaunas, intelektuālas prāta stratēģijas ar nosaukumu "Nemaisies". To arī darīšu. Paļaušos uz intuīciju, un mūs neviens nespēs apturēt," atklāj viņš.
Kā ierasts, par katru pareizo atbildi komanda saņems noteiktu naudas summu. Līdz ar to arī studijā esošajiem atbalstītājiem ir svarīga loma – viņiem jāizvēlas, kuru komandu atbalstīt, jo tieši viņi uzvaras gadījumā sadalīs izcīnīto naudas balvu.
