Gada nogalē dziedātājas Samantas Tīnas fanu vidū radusies neizpratne par viņas privāto dzīvi — jau kādu laiku publiskajā telpā nav redzams viņas vīrs Artūrs un pāris nav manīts nedz pasākumos, nedz sociālajos medijos, vēsta žurnāls "Privātā dzīve".
Mākslinieces sekotāji mēģina noskaidrot to, kāpēc laulātais pāris vairs neparādās kopā. Iepriekš Samanta sociālajos medijos mēdza dalīties ar fotogrāfijām no ceļojumiem un notikumiem, kur redzams arī vīrs Artūrs. Taču pēdējā laikā partnera klātbūtne nav redzama.
Dziedātāja norāda, ka pārmaiņas nav saistītas ar attiecību problēmām, bet gan ar dzīvesbiedra raksturu un ikdienu: "Ak mans Dievs! Mans vīrs nav sociāla būtne un nekad arī nav vēlējies tāds būt. Un es arī neesmu baigi daudz viņu rādījusi.
Mans vīrs ir ļoti aizņemts. Taču citiem cilvēkiem laikam ir pārāk daudz brīva laika. Es viņiem ieteiktu pievērst vairāk uzmanības savām gaitām,"
pauž Samanta.
Drīz — decembra izskaņā — Samanta Tīna un viņas vīrs Artūrs atzīmēs savu kāzu otro jubileju.
Plašāk lasiet izdevuma "Privātā Dzīve" 2. decembra numurā.
