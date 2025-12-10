Kambalu ģimenē kāda laimīga vēsts — Olga Kambala savā sociālā medija "Instagram" profilā informē, ka viņas meita Loreta tikusi bildināta.
Pēc Olgas publikācijas noprotams, ka bildinājums noticis aizvadītajā nedēļas nogalē. Viņa raksta: "Mana sirds piedzīvoja sprādzienu no laimes...
Mana meita Loreta tika bildināta. Un kaut arī viņa dzīvo tālu prom, tajā brīdī šķita, ka attālums starp mums vienkārši izkusa."
Viņa piedzīvoto apraksta kā apbrīnu — redzēt to, kā bērns, kas reiz atradās Olgas rokās, tagad sper tik lielu un skaistu dzīves soli. "Manās acīs viņa vienmēr būs mans bērns, bet šodien es redzu arī stipru, mīlošu, nobriedušu sievieti, kura ir atradusi savu cilvēku," sajūtās dalās Olga Kambala.
Sieviete neslēpj, ka
acis bija laimes un lepnuma asaru pildītas, ka bija sajūta — dzīve ver jaunu, brīnišķīgu lapu.
"Lai Loretas un viņa mīļotā ceļš ir piepildīts ar mieru, siltumu un mīlestības gaismu," Olga novēl savai meitai un viņas puisim Iļjam.
