Ukrainas galvaspilsētā Kijivā parakstīts saprašanās memorands par Latvijas palīdzību Ukrainas nacionālās mākslīgā intelekta (MI) ekosistēmas izveidē. Tas ir nozīmīgs solis ceļā uz mūsdienīgu un Eiropas vērtībām atbilstošu mākslīgā intelekta vidi Ukrainā. Tai par pamatu Ukraina izskata iespēju izmantot Latvijas uzņēmuma "Tilde" radīto lielo valodas modeli "TildeOpen".
Memorandu parakstīja Ukrainas Digitālās transformācijas ministrija, uzņēmums "Tilde", Latvijas Nacionālais mākslīgā intelekta centrs un Ukrainas Valdības koordinācijas birojs Eiropas un eiroatlantiskajai integrācijai. Dokumenta parakstīšanā Kijivā piedalījās arī Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže, apliecinot Latvijas stingro politisko atbalstu Ukrainas digitālajai attīstībai un tās virzībai uz Eiropas Savienību.
Svarīgs solis visai Eiropai
SIA "Tilde" valdes priekšsēdētājs Artūrs Vasiļevskis norāda, ka sadarbība ar Ukrainu ir būtisks solis visai Eiropai:
“Ukraina ļoti skaidri definē, ka tai nepieciešams drošs un uzticams mākslīgais intelekts.
TildeOpen ir radīts Eiropā un Eiropas valodām, un tas ļauj valstīm veidot risinājumus, nezaudējot datu suverenitāti. Mēs esam lepni būt daļa no šī procesa un atbalstīt Ukrainas integrāciju Eiropas digitālajā telpā.”
Sadarbība paredz atbalstu Ukrainas valsts pārvaldes MI ekosistēmas izveidē – zināšanu apmaiņu par valodu tehnoloģijām un lielajiem valodas modeļiem, kopīgu tehnisko izstrādi, kā arī pieredzes apmaiņu EuroHPC superdatoru izmantošanā un praktisku MI risinājumu radīšanu gan publiskajam sektoram, gan privātajam sektoram.
Modelis pielāgots Ukrainas īpašajām vajadzībām
TildeOpen ir Latvijā radīts atvētā koda lielais valodu modelis, kas ļauj veidot daudzveidīgus MI pakalpojumus. Tas ir izstrādāts ar īpašu uzmanību pret Eiropas valodām un kultūru, un pielāgots arī ukraiņu valodai. Rīka apmācības dati atlasīti ar stingru filtrēšanu, lai mazinātu Krievijas propagandas un dezinformācijas ietekmi.
TildeOpen ir atvērts, caurskatāms rīks, un tas spēj darboties lokālā Ukrainas infrastruktūrā, nodrošinot pilnīgu kontroli pār sensitīviem datiem. Tas ir īpaši būtiski valstij, kura ik dienu saskaras ar drošības apdraudējumiem. Tieši rūpīgi veidotā datu atlase un Eiropas vajadzībām pielāgotā arhitektūra ir ļāvusi TildeOpen sasniegt īpaši augstu veiktspēju, kas daudzos aspektos pārspēj ASV izstrādātos MI modeļus. Šo priekšrocību dēļ Ukraina šobrīd izvērtē TildeOpen kā vienu no centrālajiem risinājumiem savām nākotnes nacionālajām MI iniciatīvām, lai pakāpeniski izveidotu drošus, uzticamus un Eiropas vērtībām atbilstošus digitālos rīkus gan publiskajam sektoram, gan uzņēmējdarbībai.
Tilde jau ir izstrādājusi un Ukrainas iestādēm nodevusi jaunu MI tulkošanas platformu, kas palīdzēs tulkot vairāk nekā 30 tūkstošus Eiropas Savienības tiesību aktu.
Rīks ir kā atbalsts Ukrainas ceļā uz ES, būtiski atvieglojot likumdošanas tulkošanu un saskaņošanu ar ES acquis.
Uzņēmums Tilde ir pielāgojis savu moderno MI balstīto tulkošanas platformu Ukrainas juridiskajiem un administratīvajiem tekstiem, īpaši fokusējoties uz laikietilpīgā darba automatizāciju un kvalitātes uzlabošanu.
