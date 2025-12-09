Saeima pagājušajā nedēļā pieņēma 2026. gada valsts budžetu un nākamo trīs gadu budžeta ietvaru, par ko nobalsoja visi 52 deputāti, ar kuru balsīm koalīcija bija rēķinājusies. 

Premjere Evika Siliņa ("JV") neredz pamata valdības krišanai, jo budžetu taču atbalstīja vairākums. Katrai valdības partijai te bija savas intereses, tāpēc jau iepriekš bija paredzams, ka budžeta dēļ valdība nekritīs. "Progresīvajiem" kā partijai, kura atbild par aizsardzību, bija svarīgi, lai Saeima nobalso par galveno valsts finanšu dokumentu, kurā aizsardzībai un drošībai ir paredzēti gandrīz 5% no iekšzemes kopprodukta. Tā bija valdības viena no trijām kopīgajām prioritātēm. Budžetā ievērojamas summas paredzētas arī ģimenēm ar bērniem un izglītībai.

Savukārt Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) uz projekta izskatīšanu 2. lasījumā bija panākusi papildu finansējumu vairākiem nozīmīgiem saviem priekšlikumiem, no kuriem daļa gan projektā parādījās kā Ministru kabineta ierosinājumi. E. Siliņa uzrunā Saeimas sēdes beigās un pēc tam mediju intervijās slavēja šo budžetu kā labāko iespējamo, ZZS frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis sēdes noslēgumā bija lakoniskāks: "Vai bija viegli? Nebija viegli un nebūs viegli. Taču ne ar partiju strīdiem, bet gan ar darbiem mēs celsim Latviju saulītē."

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē