Svinot Gunāra Jākobsona 90 gadu jubileju, pārpildītajā VEF Kultūras pilī izskanēja krāšņa "Mikrofona aptaujas" dziesmu programma, godinot leģendārās aptaujas radītāju.
"Mikrofona aptauja" kļuva par latviešu estrādes mūzikas svētkiem un spēlēja nozīmīgu lomu Atmodas laika dziesmotajā revolūcijā. Koncertu vadīja pats jubilārs kopā ar citu Latvijas Radio leģendu Liu Guļevsku. Ar sveicējiem zālē sarunājās Latvijas Radio ētera personība un dziedātājs Mārtiņš Kanters.
Koncertā izskanēja skaistākās "Mikrofona aptaujas" dziesmas, un jubilāru sveica daudzi leģendāri un publikas iemīļoti mākslinieki.
Uz skatuves kāpa solisti: Nauris Puntulis, Žoržs Siksna, Ivars Rutmanis, Ira Krauja, Viktors Lapčenoks, Jānis Paukštello, Dainis Skutelis, Mārtiņš Kanters, Normunds Rutulis, Rūta Dūduma-Ķirse, Adrians Kukuvass, Ingus Pētersons, Aija Vītoliņa, meiteņu trio "Oranžās", kā arī muzikālā grupa Jura Kristona vadībā — Raimonds Macats, Modris Laizāns, Jānis Kalniņš un Edijs Šimiņš.
Īpašu pārsteigumu sagādāja dziesmas "Baltā saule" izpildījums, kura laikā kopā ar Aiju Vītoliņu uzskatuves kāpa par latviešu estrādes karalieni dēvētā dziedātāja Margarita Vilcāne.
Viņa daudzus gadus nebija redzama plašākas publikas priekšā. Ar īpaši sirsnīgiem apsveikuma vārdiem Vilcāne sveica jubilāru.
Gunāru Jākobsonu sveikt bija ieradušies arī citi viņa draugi un kolēģi gan no sporta vides, gan citām nozarēm — Imants Šleiters, Osvalds Strods, Ēvalds Grabovskis, Daumants Znatnajs, Anatolijs Kreipāns, Jānis Mežeckis, Antra Gulbe, Aiga Paikena, Gunārs Freidenfelds, Māra Svīre, Ojārs Spārītis, Diāna Sproģe, Viesturs Sproģis un daudzi citi.
Koncerts izskanēja sirsnīgā, draudzīgā un humora piepildītā gaisotnē, par ko rūpējās gan pats jubilārs, gan viesmākslinieki. Noslēgumā ar stāvovācijām izskanēja "Mēmā dziesma" Viktora Lapčenoka un visu koncerta dalībnieku izpildījumā, bet pēc tam visa zāle kopā ar solistiem sveica jubilāru ar dziesmu "Daudz baltu dieniņu".
Aplūko foto no koncerta!
