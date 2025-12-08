ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets paziņojis, ka valstis, kuras aktīvi iegulda savā aizsardzībā, tajā skaitā Baltijas reģions, varēs paļauties uz īpašu Vašingtonas atbalstu.
Uzstājoties Reigana Nacionālās aizsardzības forumā Kalifornijā, Hegsets uzsvēra, ka novērtē NATO dalībvalstu apņemšanos palielināt militāros izdevumus. Viņš īpaši izcēla vairākus partnerus, kuri, pēc viņa teiktā, jau šobrīd ir uzskatāmi par "parauga sabiedrotajiem".
"Tādi sabiedrotie kā Izraēla, Dienvidkoreja, Polija, arvien lielākā mērā Vācija, Baltijas valstis un citi saņems īpašu mūsu labvēlību," sacīja ASV aizsardzības ministrs.
Vienlaikus Hegsets brīdināja, ka valstīm, kas nepildīs savas saistības un neradīs nepieciešamo ieguldījumu, var nākties saskarties ar sekām. Tāpēc ASV sagaida līdzīgas rūpes par aizsardzību arī no citiem sabiedrotajiem.
Jūnijā NATO samitā Hāgā, ņemot vērā pieaugošos drošības riskus un ASV prezidenta Donalda Trampa spiedienu, alianses dalībvalstis vienojās aizsardzībai atvēlēt vismaz 5% no iekšzemes kopprodukta.
