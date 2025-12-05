Majoru apkaimē Jūrmalā satiksmi uzrauga sarkanās gaismas kamera, tā vidēji diennaktī reģistrē 26 pārkāpumus. Šī gada pirmajos 11 mēnešos kamera pašvaldības maciņā ienesusi ap ceturtdaļmiljonu eiro. Kamera uzstādīta, lai iekasētu naudu, nevis lai uzlabotu satiksmes drošību, uzskata šoferi.
Kāda autovadītāja kopā ar kolēģēm devusies uz pasākumu Majoru Kultūras centrā. Dodoties prom no pasākuma, katra no viņām brauca ārā no stāvlaukuma.
Izbraucot no stāvlaukuma ir viens luksofors. Sagaidot zaļo gaismu, sievietes veica manevru, taču tūlīt aiz pagrieziena ir vēl viens luksofors un gājēju pāreja. Tieši pie šī luksofora braucējus vēro sarkanās gaismas kamera.
"Izbraucot pie zaļās gaismas, griežoties pa labi, nevarējām redzēt, ka otrā luksoforā virs mašīnas jumta deg sarkanais. Tā nu visas “učenītes” samaksājām sodiņus. Parunājot ar cilvēkiem, izrādījās, ka tur daudzi regulāri maksā sodus,"
savu pieredzi stāsta sodītā sieviete.
Satiksmes eksperts Māris Ozoliņš vērtē, ka šī kamera uzstādīta peļņas, nevis drošības nolūkos.
Šogad līdz 2. decembrim šī kamera fiksējusi teju 8600 pārkāpumu, liecina Jūrmalas pašvaldības sniegtā informācija raidījumam "Bez Tabu". Par šādu pārkāpumu autovadītājiem pienākas 30 eiro sods, līdz ar to Jūrmalas pašvaldības budžets ar šīs kameras starpniecību palielināts par apmēram ceturtdaļmiljonu eiro.
Tam, ka kamera atgādina autovadītāju lamatas, piekrīt arī raidījuma "Zebra" vadītājs Pauls Timrots:
"Redzot, ka tā vieta ir kļūmīga, policija turpina iekasēt no cilvēkiem naudu. Tas ir ļoti ļauni un glupi!"
Lai gan sodus saņēmuši jau daudzi šoferi, pilsētas vadība apzinājusies, ka varbūt nevis vaina ir šoferos, bet satiksmes organizācijā, tāpēc raidījumam "Bez Tabu" atbildēja, ka tā domā par saprātīgāku risinājumu: "Ir sagatavots konkrēts risinājums, kas nosūtīts saskaņošanai "Latvijas Valsts ceļos". Pēc saskaņojuma saņemšanas tiks veiktas nepieciešamās darbības izmaiņu īstenošanai."
