Rīgas pašvaldība gatavojas lauzt jaunu ceļu pašvaldību projektu finansējuma laukā. To iecerēts darīt, piedāvājot iegādāties īpašas pašvaldības obligācijas. Pašvaldību obligāciju izlaišanas noteikumi jau gatavi, tomēr pie papildu naudas tik drīz tikt neizdosies – uz sekmēm jāgaida vēl vismaz pusotrs gads. 

Šī gada oktobrī valdība apstiprināja noteikumus, ar kādiem Rīga drīkst izlaist obligācijas 2025.–2027. gadā. Liekas – pašvaldībai visi ceļi vaļā obligāciju izlaišanai, jo investīciju vajadzību galvaspilsētai pietiek – Rīgas attīstības plānu 2022.–2027. gadam pavadošais dokuments "Investīciju programma 2025.–2027. gadam" min nepieciešamās investīcijas apmēram 1,2 miljardu eiro apmērā. Daudzas no tam ir publiski zināmas – piemēram, plānā uzskaitītie pasākumi, kas nepieciešami sabiedriskā transporta sistēmas attīstībai un tā padarīšanai par transporta sistēmas mugurkaulu izmaksātu 322,7 miljonus eiro, ielu tīkla sakārtošanas un uzturēšanas izdevumi paredzēti 393 miljonu eiro apmērā, vairāki pasākumi vides kvalitātes uzlabošanai, piemēram, Kīleveina grāvja un Sarkandaugavas kanāla sakopšana un revitalizācija izmaksās apmēram 65 miljonus eiro, un tā tālāk – šis 72 lpp. garais dokuments ir publiski pieejams, un katrs interesents to var apskatīt Rīgas domes portālā.

Tradicionāli pašvaldības savus investīciju projektus finansē ar vairāku naudas avotu palīdzību. Lielākais un svarīgākais no tiem ir Valsts kases aizdevumi pašvaldībām – piemēram, šādi tiks finansēts tikko izsludinātais Vanšu tilta pārbūves un paplašināšanas projekts 69,8 miljonu eiro vērtībā. 

