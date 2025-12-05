Pasaules kausa pirmo posmu Estešundā Zviedrijā Rastorgujevs sāka ar dalību 20 km individuālajā distancē, pirms tam veselības problēmu dēļ izlaižot stafetes.
Alūksnietis saviem atbalstītājiem nelika vilties – apdomīga, bet precīza šaušana pusdistancē viņam ļāva atrasties starp līderiem, viena soda minūte trešajā ugunslīnijā atsvieda uz 12. vietu, bet, atkal aizverot visus mērķus pēdējā šaušanā, vieta desmitniekā tika atkarota. Beigās gan pietrūka spēka, lai noturētu septīto pozīciju, jo itālis Tomazo Džakomels un vācietis Filips Horns bija krietni naskāki, tomēr arī devītā vieta pirmajam sezonas startam nav slikti. Ar labu šaušanu (viena soda minūte) pārsteidza arī Aleksandrs Patrijuks, ieņemot 57. vietu, kamēr Renāram Birkentālam pēc laba sākuma pēdējā šaušanā trīs misēkļi un 77. pozīcija finišā. Dubultuzvaru ar 100% precīzu šaušanu svinēja Norvēģijas jaunā viļņa pārstāvji Johans Botns (pirmā PK uzvara karjerā) un Martins Uldāls, apliecinot, ka pēc brāļu Bē aiziešanas no biatlona norvēģiem tukša vieta nav palikusi.
Dienu iepriekš 15 km distancē dāmām no Latvijas trio labākā bija Estere Volfa, kurai trīs soda minūtes un 28. vieta, kamēr Elza Bleidele noslēdza labāko sešdesmitnieku, bet Baiba Bendika nopūdelēja astoņas reizes un ieņēma vien 79. ailīti rezultātu sarakstā.
Šodien sacensības turpināsies ar 7,5 km sprintu dāmām, rīt 10 km sprints vīriem, bet svētdien abiem dzimumiem iedzīšana.
Obertilahā Austrijā vakar startēja arī pirmais līmeni zemākais IBU kausa posms, kur 10 km sprintā ātru soli trasē demonstrēja jaunais talants Rihards Lozbers. Viņš, par spīti trim soda apļiem, ieņēma 17. vietu, bet slēpošanā 16 gadīgais jauneklis bija trešais ātrākais, zaudējot tikai par 12 gadus vecākajam norvēģim Johanesam Dālem Skjevdālam un vēl par gadu vecākajam Dāvidam Cābelam no Vācijas. Trīs vietas zemāk par Lozberu bija bez kļūdām šāvušais Edgars Mise.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu