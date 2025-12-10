Pēc septiņus gadus ilgušām attiecībām ar uzņēmēju Oļegu Fiļu "Nurmuižas" kompleksa vadītāja Kristīne Jelinska pieņēmusi lēmumu šķirties. Intervijā žurnālam "Ieva" viņa skaidro, kas bijis šī lēmuma pamatā.
Jelinska atzīst, ka attiecībās jutās nenovērtēta. Bijušais vīrs viņu nodrošināja finansiāli, bet arī Kristīne stāsta, ka ieguldījusi ģimenē un tās biznesā, neko nepieprasot pretī.
“Kā tev liekas, cik reižu septiņu gadu laikā esmu saņēmusi dzimšanas dienas dāvanu? Vienu!”
viņa norāda, piebilstot, ka partnerim svarīgas dienas vienkārši nav bijušas prioritāte.
Kristīne attiecības raksturo kā "ļoti lietišķas" — ikdienas saziņa bieži notikusi ar e-pastiem, līmlapiņām un darba sarakstēm.
Pat ielūgumi uz vakariņām vai ceļojuma sūtīti e-pastā.
Viņa to neuzskata par ļaunprātību un saprot, ka tāda bijusi viņa komunikācijas pieeja. Tomēr sieviete atzīst, ka vienkārši gribējusi cilvēcisku tuvību. Tādu tuvību, lai partneris pienāktu, apskautu un teiktu: "Lidojam uz Parīzi!"
Attiecību sākumā pāris devies gan uz kino, gan kopīgās vakariņās, taču vēlāk atskaņot sākti argumenti, ka
tas esot laika izšķiešana un labāk būtu strādāt.
Tā tas viss krājies, līdz Kristīne sev pajautāja: "Ko es šeit vispār daru?"
Plašāk lasi žurnāla "Ieva" 10. decembra numurā.
