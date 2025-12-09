Rīgā kārtējais riskants "drifta" mēģinājums noslēdzies ar avāriju un nepatikšanām. Sociālajos medijos publicēts novērošanas kameru video, kur redzams, kā Brīvības ielā, netālu no Jaunās Ģertrūdes baznīcas, BMW vadītājs zaudē kontroli pār spēkratu, noslīd no ceļa un ietriecas stāvošā "Lexus" automašīnā un ēkas sienā.
Valsts policija apstiprina, ka negadījums noticis 6. decembrī ap pulksten 13.00. Avāriju izraisījies kāds nepilngadīgs jaunietis, kuram nav autovadītāja apliecības.
Par braukšanu bez tiesībām un izraisīto ceļu satiksmes negadījumu uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi. Policija aicina vecākus pārrunāt ar bērniem atbildīgu attieksmi pret satiksmes drošību.
