Valsts policija (VP) nolēmusi nesākt administratīvā pārkāpuma procesu saistībā ar mākslinieka un Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesora Kristiana Brektes aktivitātēm Rīgas Brāļu kapos. Lēmums pieņemts, jo nav konstatēts administratīvā pārkāpuma sastāvs. Materiāli vienlaikus nosūtīti izvērtēšanai Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei, informēja VP.
Šovasar policija nolēma izbeigt iepriekš sākto kriminālprocesu par Brektes darbībām kapos, secinot, ka tajās nav noziedzīga nodarījuma pazīmju. Pēc tam policija vēl izvērtēja, vai rīcībā nav saskatāmas administratīva pārkāpuma pazīmes, taču arī tās netika konstatētas.
Pats Brekte norādīja, ka mākslai nav jākalpo tikumīgiem mērķiem un tai var būt provocējošs, nekorekts, neglīts vai biedējošs raksturs.
Kriminālprocess tika sākts pēc “Nacionālās apvienības” deputātu iesnieguma, saistībā ar 2024. gada 17. novembrī “Facebook” un “TikTok” publiskotu video, kurā Brekte redzams pie “Mātes Latvijas” tēla ar liellopa sirdi rokās, sakot, ka mīlot Latviju, un vēlāk sirds tiek pagatavota ēšanai telpās. Video tika vērtēts kā iespējamā kultūras pieminekļa apgānīšana.
Brektem sākotnēji bija piemērots statuss “persona, pret kuru sākts kriminālprocess”. Policijā viņš tika nopratināts un paskaidroja, kāds bija šīs mākslas aktivitātes vēstījums, apliecināja Brektes advokāts Aleksandrs Berezins.
