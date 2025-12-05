Ceturtdienas vakarā dziedātāja Olga Rajecka saviem draugiem, skatuves kolēģiem un ģimenei prezentēja trīs jaunumus: jaunu videoklipu, kas tapis kopā ar grupu "PĖRLE", vinila plati "Labirints", jaunas dziesmas un savus Vecgada koncertus, kuri četrus vakarus — no 27. līdz 30. decembrim — notiks kultūras centrā "Ulbrokas pērle".
Rajeckas Vecgada koncertos piedalīsies grupas "Turaidas roze", "Tautumeitas", "Čipsis un Dullais", dziedātāji EMILIJA, Sergejs Jēgers, Juris Kaukulis, Uģis Roze, Markus Riva, Talsu baltais koris, Lielvārdes violetais koris, Rīgas dzintara koris un citi mākslinieki.
Arī prezentācijas pasākumu apmeklēja Vecgada koncertu dalībnieki: Aivars Gudrais, Viktors Zemgals, Aivo Oskis, Olgas meita Marija Migliniece, Nikolajs Puzikovs, diriģents Tomass Kokamegi, un citi. Pasākuma “vaininiece” teju apbērta ziediem un dāvanām.
“Esmu laimīgs cilvēks, jo uz maniem trim lielajiem jaunumiem atnāca visi, kas grib būt kopā ar mani un mūziku, kura mums patīk.
Varu būt gandarīta, jo Latvijas populārajai mūzikai ir nākotne. Bija EMILIJA, "PĖRLE", “Sudden Lights”, Lielvārdes koris...
Viss notika tā, kā biju iecerējusi, izplānojusi, izsapņojusi. Gaidu manus fanus un atbalstītājus koncertos “Ulbrokas pērlē”!” pēc pasākuma pauda Rajecka.
