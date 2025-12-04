Ar jaunu sezonu TV3 ēterā atgriežas tik daudzu iemīļotās sacensības "Koru kari", aicinot ikvienu dziedāšanas entuziastu pievienoties neaizmirstamam piedzīvojumam un sajūtu buķetei, ko sniegs dalība šajā šovā.
Jaunajā sezonā dziedātāji var pieteikties deviņu pilsētu – Ikšķiles, Madonas, Preiļu, Rīgas, Rēzeknes, Saulkrastu, Olaines, Liepājas, Limbažu – koros.
Pieteikties šovam var ikviens, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu un ir gatavs atklāt savu talantu, kā arī kopā dziedāšanas maģiju. Dalība "Koru karos" ir lieliska iespēja plecu pie pleca kopā ar lieliskiem pašmāju māksliniekiem ik nedēļu pārvarēt gandarījumu sniedzošus izaicinājumus, vairot personīgo pieredzi, pateicoties pieredzējušajiem koru vadītājiem un viņu padomiem, kā arī atklāt savu individuālo balsi kopā ar līdzīgi domājošiem kora biedriem.
Ņem vērā, ka katrā korī būs tikai 16 dziedātāji, tāpēc ilgi nekavējies un aizpildi pieteikuma anketu: "tv3.lv/korukari".
