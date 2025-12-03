Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta “BIOR” pētnieki aicina sabiedrību iesaistīties pētījumā par grauzēju pārnēsātajām infekcijas slimībām, vēsta 360TV Ziņas.
Šoruden Latvijā pieaudzis tā dēvētās “žurku slimības” jeb leptospirozes gadījumu skaits gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem.
Pētnieki kā vienu no iespējamajiem iemesliem min šī gada neparasti mitros un nokrišņiem bagātos laika apstākļus – šī vasara bijusi mitrākā kopš 2016. gada. Šādi klimatiskie apstākļi var veicināt infekciju ierosinātāju noturību un to intensīvāku izplatību dabiskajā vidē.
Lai noskaidrotu grauzēju lomu zoonotisko infekcijas slimību izplatībā, nepieciešamas 250 beigtas žurkas un peles. Īpaši vērtīgs izpētes materiāls ir žurkas.
Beigtas žurkas un peles var nest uzreiz uz “BIOR” pieņemšanas punktiem.
