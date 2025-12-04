Šā gada 1. decembrī 66 gadu vecumā mūžībā devies Līvānu Goda pilsonis un ilggadējais Turku ciema padomes deputāts un priekšsēdētājs, Līvānu novada domes deputāts, izpilddirektora vietnieks, priekšsēdētāja vietnieks un Turku pagasta pārvaldes galva Aivars Smelcers. Viņš bija viens no pašvaldības veidotājiem 1999. gadā, kad, apvienojoties pilsētai un pagastiem, radās Līvānu novads — otrais novads Latvijā.
No 1986. gada līdz pensijai — 32 gadus — Aivars Smelcers vadīja Turku pagastu. Viņš bija klāt ikvienā pagasta notikumā: ne tikai vadīja pagasta pārvaldi, bet arī rakstīja pasākumu scenārijus, organizēja un vadīja bērnu svētkus, kapusvētkus, svecīšu vakarus, salaulāja pārus un aizsaulē izvadīja pagasta iedzīvotājus.
Kā Ziemassvētku vecītis viņš ik gadu apciemoja skolu un rotaļājās ar bērniem. Pagasta iedzīvotāji viņu mīlēja un cienīja par gatavību palīdzēt ikvienam, arī ārpus darba pienākumiem.
Gan kā ciema padomes priekšsēdētājs, gan Latvijas pilsonis Aivars aktīvi iesaistījās Atmodas laika procesos un notikumos. 1999. gadā, kad izveidojās Līvānu novads, viņš kļuva par domes deputātu, vienlaikus turpinot vadīt Turku pagastu. Daudzu gadu laikā, pildot deputāta, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora vietnieka pienākumus, viņš vienmēr ieguldīja vairāk nekā prasīja amats, strādājot ar atbildību un sirdsapziņu.
Aivars Smelcers devis nozīmīgu ieguldījumu sadarbības veidošanā starp Līvānu novadu un sadraudzības pašvaldībām ārvalstīs, attīstot saites ar Lietuvas Ukmerģes rajona, Polijas Tarnovo-Podgorne un Ukrainas Kamenec-Podoļskas pašvaldībām. Par ieguldījumu sadarbības stiprināšanā viņš saņēmis Ukmerģes rajona pašvaldības Goda zīmi.
Viens no Aivara nozīmīgākajiem apbalvojumiem ir Latvijas Valsts aizsardzības fonda "Lāčplēsis" Goda zīme, kas tiek piešķirta par īpašiem nopelniem Latvijas valsts un sabiedrības labā, patriotisma stiprināšanu un pilsoniskās apziņas veicināšanu. 2019. gadā viņam piešķirts Līvānu novada augstākais pašvaldības apbalvojums – Līvānu Goda pilsoņa nosaukums, kā atzinība par mūža ieguldījumu novada un īpaši Turku pagasta attīstībā, iedzīvotāju labklājības veicināšanā un vietējās kopienas saliedēšanā.
Šajā sēru brīdī izsakām līdzjūtību Aivara ģimenei, tuviniekiem un draugiem, pavadot viņu mūžībā. Lai gaišs Mūžības ceļš!
