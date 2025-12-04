Rīgas pils kapelā, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja klusajā un simboliskajā telpā, notikusi īpaša saruna ar klasisko filoloģi, portāla "Telos" galveno redaktori Agnesi Irbi raidījumā “Klātbūtne”. Viešņa pati izvēlējusies šo vietu, uzsverot tās garīgo un kultūrvēsturisko nozīmi.
Intervijā Agnese Irbe runā par valodu, garīgumu, kultūras mantojumu, Eiropas nākotni un cilvēka iekšējām cīņām mūsdienu pasaulē. Tiek skarts arī liberālisma un konservatīvisma līdzāspastāvēšanas jautājums, mākslīgā intelekta ietekme uz kultūru un baznīcu, kā arī aktuāls un pretrunīgs jautājums — vai islāms kļūs par Eiropas nākotni.
Irbes atklātība un filoloģes skatījums padziļina sarunu par to, kā cilvēks var atrast mieru laikā, kad informācijas un izvēļu ir vairāk nekā jebkad.
Īpaša uzmanīga pievērsta migrācijas jautājumiem. Irbe uzskata, ka cīņa pret imigrāciju no arābu valstīm tikai tagad ir sākusies.
"Tas būs šausmīgs drauds...
mums piedzimst tikai 12 tūkstoši bērnu, bet katru gadu mēs ielaižam šeit iekšā 50 tūkstošus, no pilnīgi svešām kultūrām.
Viņi nedz Latviju mīl, nedz valodu, nedz nāciju, ne viņiem rūp mūsu nākotne... un mēs noliecam galvas viņu priekšā? Šī cīņa tikai sākas," viņa saka.
Pilnu interviju skaties šeit:
