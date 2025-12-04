Dziedātāja EMILIJA laiž klajā konkursa "Supernova" dziesmu "All We Ever Had" un izziņo savu pirmo solokoncertu "Tintes stāsts" koncertzālē "Palladium".
2025. gada konkurss "Supernova" atnesa EMILIJAI godpilno otro vietu un nu pienācis laiks pārbaudīt spēkus konkursā "Supernova 2026" ar vēl spēcīgāku un emocionālāku dziesmu.
"All We Ever Had" stāsta par mūziķes centieniem saprast savu vietu šajā pasaulē.
Dziesmas noskaņa ir mazliet skumja, taču spēcīga un spītīga, teksta vēstījums ir ļoti personīgs — EMILIJA skaļi runā par to, kas iepriekš noklusēts un viņai pašai šķiet biedējošs.
"Esmu piedzīvojusi vilšanās sajūtu un cīnos par taisnīgumu pasaulē. Visas emocijas, kuras man sakrājušās, ieliku šīs dziesmas vārdos. Tas nebija vienkārši, taču šķiet, ka izdevusies dziesma, kas spēj aizkustināt.
Tas ir personīgs vēstījums, kurā pati sev lieku skaļi runāt par to, kas ir noklusēts un kas mani, kā mūziķi, biedē,"
par dziesmu stāsta EMILIJA. Dziesmas muzikālais producents un līdzautors ir zviedru mūziķis Povels Olsons (Povel Olsson).
Pēc uzvaras populārajā TV šovā "X Faktors" un gada jaunā skatuves mākslinieka balvas iegūšanas, EMILIJA iekaro aizvien vairāk klausītāju sirdis, tādēļ pienācis laiks satikt draugus, fanus un atbalstītājus vienuviet. 2026. gada 13. martā koncertzālē "Palladium" izskanēs gan mūziķes pirmās dziesmas, gan debijas minialbuma "Tintes stāsts" kompozīcijas. "Jau esmu nedaudz satraukusies — šis koncerts man patiešām nozīmē ļoti daudz! Pavasaris būs lielisks laiks, lai vienotos dziesmā un parādītu jums, ko ar komandu esam paveikuši," atzīst EMILIJA.
