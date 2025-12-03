Klubs "Depo" jauno mājvietu radis Rīgā, Šarlotes ielā 18a, liecina informācija kluba lapā sociālajā medijā "Facebook".
Klubs atradīsies kvartālā, kurā atrodas vairāki izklaides un ēdināšanas uzņēmumi, piemēram, "K. K. fon Stricka villa", "M:darbnīca", "Skapis", "Labietis" u.c. Arī telpās, kuras izmantos "Depo", iepriekš jau atradušās ar mūziku saistītas iestādes, piemēram, klubs "OneOne".
Klubs "Depo" pūļa finansēšanas akcijā savācis 19 410 eiro no iecerētajiem 20 000 eiro, kas tika vākti darbības sākšanai jaunās telpās. Pūļa finansēšanas akcijā iesaistījušies 623 cilvēki, un finansējums ļaus īstenot iecerēto, proti, veikt nelielu remontu jaunajās telpās, iegādāties jaunu gaismas un skaņas sistēmu.
Kā aģentūrai LETA iepriekš norādīja kluba "Depo" saimnieks Guntis Vanags, jaunās telpas meklētas aptuveni trīs gadus.
Vanags klāstīja, ka ēka Vaļņu ielā, kur klubs darbojās, bija nolaista, un nevienam nebija vēlmes to savest kārtībā. Viņš atzina, ka ir priecīgs par iespēju turpināt kluba "Depo" darbību citviet. Lai gan telpas Vaļņu ielā bija iemīļotas, tajās kļuvis arvien grūtāk strādāt.
Runājot par kluba darbības turpināšanu, Vanags sacīja, ka līgums ar jauno telpu īpašnieku jau ir noslēgts. Viņš atzīmēja, ka jaunajās telpās būs lielāka un labāka skatuve, kā arī ērtāka skatītāju zāle.
"Pieļaujam, ka jaunajās telpās varētu uzstāties nozīmīgāki pašmāju un ārzemju viesi. Iespējams, notiks arī elektroniskās mūzikas pasākumi," teica Vanags.
Tomēr vienlaikus "Depo" palikšot kā skatuve arī jaunajiem mūziķiem. Tāpat klubā uzstāsies maz zināmas, bet labas ārvalstu grupas.
LETA jau vēstīja, ka valdība atļāva VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) pārdot ēku Vaļņu ielā 32. VNĪ secinājusi, ka ēkai nepieciešams pilns atjaunošanas projekts, kura izmaksas varētu veidot četrus miljonus eiro. Oktobrī VNĪ rīkotajā izsolē ēka pārdota par 1 569 484 eiro. Ēku iegādājusies juridiska persona.
