Noklausies! Izvēlēti konkursa "Supernova" pusfinālisti

Dalībai Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) dziesmu konkursa “Supernova” pusfinālos žūrija izvēlējusies 24 dalībniekus, kuri 2026. gada 31. janvāra un 7. februāra tiešraidēs sacentīsies par iekļūšanu finālā. Konkursa uzvarētājs, kuru noteiks žūrija un skatītāji fināla balsojumā 14. februārī, iegūs iespēju maijā pārstāvēt Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā Vīnē, Austrijā.
Konkursa “Supernova” 2026. gada pusfinālos iekļuvuši (alfabēta secībā):
Agnesse ar dziesmu “Oh My My” (mūzika un vārdi – Agnese Stengrevica, Jacob Markman un Gilbert Gauci)
Dziedātāja, kura savu muzikālo ceļu sāka 16 gadu vecumā ar debijas singlu “Best Thing I Never Had”, tapušu kopā ar tēvu Helviju Stengrevicu. Plašāku atpazīstamību viņa ieguva, piedaloties konkursā “Supernova” 2018. gadā ar dziesmu “You Are My World”. Viņas singls “Saku Tev Atā” kļuva par vienu no populārākajiem Radio 5 “Latviešu mūzikas Top 20”, savukārt 2024. gadā iznākušais mini albums “Uz Augšu” atspoguļo personīgo izaugsmi un attiecību pieredzi no jaunas sievietes skatpunkta. Ārzemēs iegūtā izglītība un pieredze mūzikas industrijā ļāvusi Agnesei attīstīt savu unikālo skanējumu un profesionālo redzējumu.
Aivo Oskis ar dziesmu “Walking Out” (mūzika un vārdi – Aivo Oskis un Teemu Juhani Skutnabb-Javanainen)
Pieredzējis Latvijas mūziķis, kurš ir piedalījies gan vietējos, gan starptautiskos konkursos un festivālos. Studiju laikā Londonā viņš pievērsās mūzikai nopietnāk, izveidojot grupu “Silver Dime”, ar kuru rakstīja oriģinālmūziku un uzstājās dažādos festivālos. Pēc atgriešanās Latvijā Aivo turpināja aktīvi darboties mūzikā un 2022. gadā izdeva savu debijas albumu “Suvenīrs”. Tā singli “Krūze”, “Suvenīrs” un “Pašiem nemanot” guva plašu atpazīstamību Latvijas radiostacijās. Aivo veiksmīgi sevi pierādījis arī kā radio personība.
Antra Stafecka ar dziesmu “Divejāda” (mūzika – Ingars Viļums un Antra Stafecka, vārdi – Ingars Viļums)
Dziedātāja un Latvijas Radio 2 ētera balss, kurai izdoti vairāki dziesmu albumi un veidotas veiksmīgas muzikālās sadarbības ar Latvijā zināmiem un leģendāriem mūziķiem, dziedātājiem un komponistiem. Piedalījusies vairākos TV šovos, turpina aktīvi koncertēt un izdot arvien jaunas dziesmas. Šobrīd aktuālākā un veiksmīgākā sadarbība ir kopā ar mūziķi un producentu Ingaru Viļumu – izdots albums “Manas zemes sirds” un aizvadīta koncerttūre ar izpārdotām koncertzālēm. Kopīgi radītā dziesma “Baltu dzīvi nodzīvot”, sadarbībā ar grupu “Jumprava”, ieguvusi vērtīgākās dziesmas statusu muzikālajā aptaujā “Muzikālā banka” 2024. gadā.
Atvara ar dziesmu “Ēnā” (mūzika un vārdi – Atvara un Jānis Jačmenkins jeb JJ LUSH)
Dziedātāja, kura ieguvusi atpazīstamību platformā “TikTok” ar debijas singlu “Pie manis tveries”, kas guvis plašu atsaucību un izmantots arī seriālā “Nelūgtie viesi”. Dziedātāja sadarbojusies ar Intaru Busuli dziesmā “Vai drīkst kāpt dziļāk”. Viņas jaunākais singls “Dzīve mūs mētā” turpina nostiprināt Atvaras atpazīstamību. Šovasar māksliniece aizvadījusi deviņus izpārdotus solo koncertus ar stāvošām ovācijām. Atvara sevi apliecinājusi arī televīzijā, kur viņa bija līdzvadītāja pirmajā mūzikas apbalvojumā “GAMMA”.
Blurie ar dziesmu “Lovin' Always Gets Me Down” (mūzika un vārdi – Renārs Dagilis)
Jaunais mūziķis mūzikas producēšanu un dziesmu rakstīšanu sācis apgūt 17 gadu vecumā. Pirmos paša radītos un producētos darbus viņš publicējis straumēšanas platformās, paralēli sociālajos medijos veidojot īsas dziesmu kaverversijas. Panākumi digitālajā vidē piesaistīja Londonas mūzikas izdevniecību un ierakstu kompāniju uzmanību, kas pavēra iespēju uzsākt darbu pie “top line” dziesmu rakstīšanas elektroniskās mūzikas producentiem un DJ. Līdz šim mākslinieks pārdevis piecas ekskluzīvas vokālās dziesmas, no kurām divas jau ir oficiāli izdotas, tostarp sadarbībā ar tādiem mūziķiem kā Rene Rodrigezz un Felix Schorn.
Daba ar dziesmu “Panic Attack” (mūzika– Deniels Bērziņš, Santa Paula Mata un Tomasz Kamiński, vārdi – Deniels Bērziņš un Santa Paula Mata)
Daba (Deniels Bērziņš) ir dziedātājs, dziesmu autors un producents no Rīgas, kurš plašāku atpazīstamību ieguvis, piedaloties televīzijas dziedāšanas konkursā. Viņa mūzika apvieno alternatīvo un “indie pop” skanējumu ar personīgu un atklātu stāstījumu par attiecībām, emocijām un dzīves pieredzi. Ar dziesmām “Gribu mājās” un “Istabā” Daba rada momentuzņēmumus no dzīves, kur lirika savijas ar daudzslāņainu skanējumu. Mākslinieka mērķis ir radīt mūziku, kas paliek atmiņā, iedvesmo, rezonē ar klausītājiem un ļauj tiem sajust patiesu emocionālu tuvību.