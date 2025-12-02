Šī gada "Supernovas" dalībnieku vidū redzams uzvārds, kas teātra cienītājiem komentārus neprasa – Daudziņi. Kā izrādās, ideja startēt konkursā radusies pavisam nejauši – no brāļu savstarpējām derībām, ziņo žurnāls "Kas Jauns".
Vecākais brālis Kārlis brīvajā laikā nodarbojas ar elektroniskās mūzikas radīšanu un jau iepriekš sevi pieteicis, sadarbojoties ar dziedātāju Martu Montu, kopā izdodot divus skaņdarbus.
Savukārt jaunākais brālis Matīss – rotu mākslinieks un tēlnieks – ilgstoši centies Kārli mudināt izmēģināt spēkus "Supernovā".
Izšķirošais brīdis pienācis, kad Matīss izteicis izaicinājumu:
"Ja ar Ralfu (ģimenes draugs Ralfs Plešs) piedalīsies, es parūpēšos par vizuālo noformējumu un scenogrāfiju!"
Kārlis pasmaidījis un piekritis, un tā tapa pieteikums – "Nolark" ar dziesmu "Different Places".
Ar jaunajiem notikumiem lepni dalījusies arī brāļu mamma, aktrise Zane Daudziņa.
KONTEKSTS
"Eirovīzija" ir populārs ikgadējs dziesmu konkurss, kurā piedalās izpildītāji no Eiropas valstīm un Austrālijas. Pirmais konkurss norisinājās 1956. gadā Šveices pilsētā Lugāno.
