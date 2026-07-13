Dziedātāja un dziesmu autore ANNIKA izdod savu versiju grupas "Kautkaili" dziesmai "Vēl vienu reiz", piešķirot tai pavisam jaunu, intīmu skanējumu. Šajā interpretācijā dziesma atgriežas pie paša būtiskākā — balss, ģitāras un stāsta, radot ciešu saikni starp mākslinieci un klausītāju.
"Man šī dziesma ir par drosmi atzīt savas nepabeigtības un ticēt, ka attiecības var izturēt atklātību. Sākotnēji ar šo stāstu dzīvoju vienatnē, taču, jūtot klausītāju rezonansi, tas atrada vietu manos koncertos. Ierakstā man bija svarīgi iemūžināt pirmā mirkļa patiesumu — to klātbūtnes sajūtu un spontanitāti, kas rodas dzīvajā izpildījumā un nav atkārtojama," stāsta ANNIKA.
Dziesmas ieraksts tapa ļoti organiski — pēc grupas "Kautkaili" koncerta Kuldīgā, kur ANNIKA tika uzaicināta izpildīt savu "Vēl vienu reiz" versiju un saņēma Kristīnes Pāžes iedrošinājumu to iemūžināt studijā. Jau nākamajā dienā, turpat Kuldīgā, sekoja spontāna tikšanās ar zviedru producentu Mikael Landén studijā, kur, izmēģinot analogo lentes ierakstu, dziesmu ierakstīja ar pirmo pilno piegājienu — iemūžinot neatkārtojamu dzīvo izpildījumu.
Grupas "Kautkaili" soliste Kristīne Pāže komentē: "Īpašs brīdis bija dzirdēt Annikas "Vēl vienu reiz" versiju viņas koncertā, kad paši stāvējām klausītāju vidū un dzirdējām publiku dziedam līdzi. Tā bija reta reize, kad varējām savu dziesmu sadzirdēt no malas un piedzīvot patiesi kopīgu aizkustinājumu. Annikas interpretācijā jūtams viņas īpašais jutekliskums, un versija tik organiski piestāv viņai, ka brīžiem šķiet, ka tā varētu būt arī viņas pašas dziesma. Tas, mūsuprāt, ir lielākais kompliments, ko dziesma var saņemt. Tieši tāpēc iedrošinājām Anniku ierakstīt un izdot šo skaisto, tīro un autentisko dziesmas versiju."
24. jūlijā ANNIKA uzstāsies Kuldīgā, Kaļķu kvartāla pasākumu norises vietā "Duna", pirms leģendārās Olgas Rajeckas.
Dziedātājas, dziesmu autores un mūziķes ANNIKAS radošais rokraksts apvieno indie pop un dziesminieces estētiku ar dziļu emocionalitāti, poētiskiem tekstiem un izteiksmīgu balss tembru. Viņas mūzika un koncerti izceļas ar intimitāti, autentiskumu un personiskiem stāstiem, radot ciešu saikni ar klausītāju. Māksliniece tic, ka mūzika visspēcīgāk iedarbojas brīdī, kad tā tiek piedzīvota klātienē.
ANNIKA jau otro gadu aktīvi koncertē Latvijā un ar oriģinālmūziku latviešu un angļu valodā turpina mērķtiecīgi attīstīt savu darbību. 2026. gads māksliniecei iezīmējās ar nomināciju GAMMA balvai kategorijā "Gada jaunā māksliniece" un uzstāšanos apbalvošanas ceremonijā "Xiaomi Arēnā", kur ANNIKA izpildīja savu debijas singlu "Zeme griežas". Dziesmas "Zeme griežas" videoklips saņēma arī RIGA IFF balvu mūzikas videoklipu kategorijā.
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