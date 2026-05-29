Jaunizveidotā bārberšopa – bāra durvis vēruši šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieki Jesica un Juris Zundovski, un viņu rīkotās svinības rit pilnā sparā. Kamēr sanākušie viesi nododas saviesīgām sarunām, Jesica nolemj sarīkot vīram pamatīgu eksāmenu – viņam nākas doties aiz bāra letes, lai apgūtu dzērienu servēšanu, jaukšanu un pat bārmeņu trikus ar pudeļu mētāšanu.
Paralēli tam Jesica ar mammu gremdējas atmiņās par saviem nebeidzamajiem stila eksperimentiem: "Juris saķēra galvu un teica, ka varēja jau ilgāk pastaigāt nekā četras dienas ar melnajiem matiem," atceras Jesica, taču mamma viņu mierina, ka gaišais tonis tomēr esot ideāli piemērots viņai.
Kad pienāk laiks svētku tortes griešanai, Jesica velk paralēles ar kāzu dienu un nosmej: "Tu griezīsi, es pieturēšu." Kad saldais ēdiens nonāk uz galdiem, sākas Jura bārmeņa prasmju pārbaude. “Tagad tev ir jāiet aiz bāra un jāmācās paraugdemonstrējumi, jo tev rīt būs jāstrādā. Un es nebūšu tā, kas strādās. Vīrs strādā, sieva skaista!” atklāj Jesica.
Tā nu apjukušais Juris ieņem vietu pie bāra letes, kur profesionālis sniedz viņam īso meistarklasi. Jesica gan iestarpina, ka derētu sākt ar pamatiem, tomēr uzstāda vīram trīs konkrētus uzdevumus: iemācīties ieliet dzērienus no mucām, sajaukt vienu kokteili un nobeigumā demonstrēt žonglēšanas prasmes. Juris mēģina iebilst, ka tas nav viņa spēkos, uz ko sieva vien atbild: “Būs jautri. Un es testēšu!”
Kokteiļa tapšanas laikā Juris cenšas paturēt prātā bārmeņa teiktās proporcijas un darbību secību, taču receptūra ar daudzajiem mililitriem viņu mulsina. "Bāc, šito nevarēšu atcerēties," skaidrojumu klausoties, nopūšas jaunais bāra īpašnieks. Viņa ideju kā pirmo uztaisīt versiju bez alkohola Jesica uzreiz noraida, nosakot, ka "bezalkoholiskie nevienu neinteresē".
Juris arī pats neslēpj savu saspringumu un uztraukumu: “Tā ir mana pirmā pieredze aiz bāra letes. Sajūtas ir patīkamas, bet ir uztraukums, jo visi skatās un visi gaida. Tā kā es nelietoju daudz alkohola, es īsti nezinu, kas kur un kā notiek, tāpēc ir stresiņš.”
Gatavo dzērienu nodod stingrās žūrijas – Jesicas un viņas mammas – vērtēšanai. Mamma pat atzīst, ka znota veikums viņai garšo labāk par bārmeņa taisīto.
