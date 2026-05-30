Realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniekiem Jesicai un Jurim Zundovskiem deju studijas apmeklējums izvērtās par nopietnu pārbaudījumu, jo deju soļu apguve abiem sagādā pamatīgas grūtības.
Kaut arī deju skolotājs centās Juri iedvesmot ar apgalvojumu, ka sportiska sagatavotība palīdz deju laukumā, vīrietis šim viedoklim oponēja, neslēpjot savu stīvumu un apmulsumu. Kad skolotājs painteresējās par abu iepriekšējo pieredzi, Juris atzina, ka deju grīdu iekaro vienīgi "zem grādiem", turpretī skaidrā prātā viņš labprātāk izvēlas palikt malā.
Šo komentāru tūlīt pat komentēja viņa sieva Jesica: "Situācija ir sekojoša. Mans vīrs kategoriski atsakās dejot. Tā nu ir sanācis, ka visos skaistajos svētkos mēs vienmēr sildām beņķīšus. Mums nav bijusi pat pirmā deja!"
Jesica neuzskata, ka pasīva vērošana svinībās būtu kas slikts, tomēr viņa klusībā ilgojas pēc kopīga dejas mirkļa ar vīru. Tā kā Juris nodarbojas ar sportu, viņš gandrīz vispār nedzer, par ko sieva, protams, priecājas, taču šī iemesla dēļ viņi arī nekad nedejo. Pāris uzskata, ka šī nodarbība ir lieliska iespēja apgūt bāzes kustības, lai vēlāk tās izmantotu dzīvē. Tikmēr Liene cer, ka viņas gaidāmajā jubilejā abiem beidzot izdosies uzdejot.
Deju pasniedzējam situācija tapa acīmredzama, un viņš ir gatavs palīdzēt pārim kompensēt visu līdz šim nokavēto.
