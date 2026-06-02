Realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" dalībnieki Juris un Jesica Zundovski nolēma uzlabot savu savstarpējo saikni un apgūt klasiskā valša pamatus, tāpēc apmeklēja deju nodarbību. Problēmas sākās teju nekavējoties, jo Jesicai raksturīgā vēlme visu kontrolēt un steigties traucēja mācību procesam. Pedagogs atkārtoti uzsvēra, ka šajā dejā noteicošā loma ir vīrieša vadībai un partneres spējai paļauties.
Skaidrojot kustību mehāniku, skolotājs demonstrēja pareizo tehniku: "Pirms pirmā soļa mēs nolaižamies. Mēs aizejam soli, un tad, kad mēs liekam kopā, mēs ceļamies augšā kā liftā." Šāda vertikālā kustība kopā ar soļiem veido valsim raksturīgo plūdumu. Juris procesā saskatīja nepieciešamību pēc maksimālas koncentrēšanās, lai gan kopumā sajūtas bija pozitīvas. Savukārt pasniedzējs vērsa uzmanību uz to, ka fizisks spēks šeit nepalīdzēs – svarīgāka ir emocionālā saskaņa.
Neraugoties uz to, Jesica atkal mēģināja diktēt noteikumus, norādot vīram uz nepieciešamību pēc īsākiem soļiem. Tas izsauca skolotāja reakciju: "Viņš ir pirmais – tu jau sper viņa kāju... viņš vēl stāv." "Ak Dievs, cik lēni," ar smaidu noteica Jesica, tomēr pasniedzējs paskaidroja, ka ātrums parādīsies tikai pēc tam, kad pamati būs kārtīgi noslīpēti lēnā tempā.
Drīz pēc tam Jesica atkal mēģināja pārņemt kontroli, pati pie sevis skaitot ritmu, kas nepalika nepamanīts. “Tikai viņš vada, jo tu tagad skaiti tā, kā tu gribi. Ja viņš skaita, tad skaita viņš, jo viņš dara soļus,” atgādināja pasniedzējs. Dalībniece neslēpa, ka līdera pozīcijas atdošana vīrietim viņai ir nopietns pārbaudījums. “Ir tik grūti. Kāpēc sieviete nevar vadīt?” viņa painteresējās. Šo neizpratni pasniedzējs kliedēja ar joku: "Pasarg Dievs! Jūs jau tāpat visur visu vadāt, ja jūs vēl dejojot vadītu, mēs vispār būtu pagalam!"
Vēlāk Juris atzina, ka dzīvesbiedres vadīšana deju laukumā ir sarežģīta, jo viņa nemitīgi tiecas dominēt. Apkopojot pirmos iespaidus, Jesica neslēpa, ka uzdevums ir grūts, jo uzmanība jāsadala starp daudziem elementiem vienlaicīgi.
"Ir grūti, tāpēc ka visu laiku jādomā par to, lai tu neuzkāptu uz kājas, vai tev ir pareiza stāja, vai rokas nav šķības, tā kā par visām šīm lietām ļoti jāpiedomā," viņa klāstīja. Speciālists iedrošināja pāri, sakot, ka iemaņas radīsies treniņu rezultātā, un ieteica mājās ik dienu veltīt piecas minūtes valša soļu atkārtošanai.
Komentējot piedzīvoto, Jesica pauda prieku par iespēju izmēģināt kaut ko ārpus ikdienas rutīnas. "Nu, viņi nestaigā pa mājām un negriež valsi, bet tagad viss mainīsies – piecas minūtes, katru dienu," rezumēja šova dalībniece.
VIDEO:
