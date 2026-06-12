Ceturtdien, 11. jūnijā, Ādažu bāzē notika izlaiduma ceremonija valsts aizsardzības dienesta karavīriem, kuri dienestu sāka pērn jūlijā.
Svinīgajā ceremonijā piedalījās Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes komandiera pienākumu izpildītājs pulkvežleitnants Andris Rozītis, aizsardzības nozares un Nacionālo bruņoto spēku amatpersonas un valsts aizsardzības dienesta karavīru tuvinieki. E. Rinkēvičs ceremonijā teica: "Pirms 11 mēnešiem jūs nācāt uz šejieni – uz Ādažiem – ar dažādām sajūtām. Ar neziņu, ar interesi, varbūt arī ar kādām bažām, vai spēsiet izturēt militāro dienestu un tā uzliktos pārbaudījumus. Jūs izturējāt! Rūdījums valsts aizsardzības dienestā ir padarījis jūs stiprākus un spēcīgākus. Šis laiks jums ir bijis vērtīgs, lai pārbaudītu sevi, lai gūtu jaunus draugus un iespaidus. Šis ir arī laiks, ko jūs esat devuši mūsu valstij. Paldies jums par jūsu uzdrīkstēšanos. Paldies jūsu instruktoriem un virsniekiem, kas netaupīja ne laiku, ne spēku, lai no jums veidotu spējīgus bruņoto spēku karavīrus. Paldies tuviniekiem par atbalstu. Mūsu Latvija ir mūsu atbildība. Lai mums visiem kopā izdodas to nosargāt!"
2025. gada vasarā dienestu Ādažos sāka 469 valsts aizsardzības dienesta karavīri, no tiem 320 karavīri noslēgs savas valsts aizsardzības dienesta gaitas un kļūs par Nacionālo bruņoto spēku rezerves karavīriem, bet 117 ir kļuvuši par profesionālā dienesta karavīriem. 32 karavīri ir atvaļināti, no tiem 31 veselības apstākļu dēļ.
Līdz ar valsts aizsardzības dienesta pirmā iesaukuma noslēgumu, Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē tika uzsākta jauna tradīcija – piemiņas monētu pasniegšana tiem valsts aizsardzības dienesta karavīriem, kuri sekmīgi pabeiguši 11 mēnešu dienestu vai dienesta laikā noslēguši profesionālā dienesta līgumu.
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