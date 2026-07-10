Darbinieku aizsardzībai krīzes situācijās visas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) brigādes Latvijā aprīkotas ar ķiverēm un bruņuvestēm, pēc NMPD tikšanās ar arodbiedrību pārstāvjiem informēja dienesta ārējās komunikācijas vadītājs Miks Dūcis.
Par speciālā ekipējuma iegādi NMPD informējis arodbiedrību pārstāvjus sanāksmē, kurā pārrunāti darba vides, infrastruktūras un darbinieku drošības uzlabojumi, kā arī dienesta gatavība ārkārtas situācijām. Bruņuvestes un ķiveres iegādātas, ņemot vērā ģeopolitiskos apstākļus un nepieciešamību aizsargāt mediķus iespējamās krīzes situācijās.
Tikšanās laikā puses apspriedušas arī darbinieku sociālo atbalstu, tai skaitā veselības apdrošināšanas polišu nodrošināšanu, un ieviesto drošības pasākumu ietekmi uz brigāžu ikdienas darbu.
Arodbiedrību pārstāvji iepazīstināti ar dienesta materiāltehniskās bāzes un infrastruktūras atjaunošanu. Brigāžu darbam iegādāti 19 jauni operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi. Reģionos brigādēm iekārtotas jaunas telpas katastrofu pārvaldības centros, kā arī turpinās trīs jaunu brigāžu atbalsta centru būvniecība.
Pērn NMPD turpinājis attīstīt brigāžu tīklu, izveidojot papildu punktus vietās, kur strauji audzis iedzīvotāju skaits, tai skaitā Jaunmārupē, Baložos un Ropažos.
Dienestā norāda, ka pēc darba organizācijas izmaiņu ieviešanas mediķu brigāžu reaģēšanas laiks ik gadu uzlabojoties.
Brigāžu darbu papildina pērn dienestā ieviestā operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa vadītāja-ārstniecības atbalsta personas profesija. Šo kvalifikāciju apguvuši 292 darbinieki, bet līdz gada beigām to plāno apgūt vēl 70 darbinieki.
Ar arodbiedrību pārstāvjiem pārrunāta arī nozarē sāktā diskusija par paramediķu profesijas ieviešanu Latvijā. Profesijas ieviešana tiek apsvērta, lai pielāgotu NMPD darbu mūsdienu drošības izaicinājumiem, tai skaitā iespējamam militāram apdraudējumam un dronu izmantošanai konfliktos.
NMPD kā būtisku drošības pasākumu min arī nesen pieņemtos grozījumus Krimināllikumā, kas paredz stingrākus sodus par uzbrukumiem dienesta brigāžu darbiniekiem pienākumu izpildes laikā.
Cipule uzsver, ka dienesta izaugsme un spēja pielāgoties mūsdienu izaicinājumiem nav iedomājama bez uzticamiem sociālajiem partneriem.
NMPD ir noslēgts darba koplīgums ar Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrību, Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrību "Lakrs", Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrību un Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrību.
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