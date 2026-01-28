Politiķi aicina siltumapgādes uzņēmumus šajā apkures sezonā būt pretimnākošākiem iedzīvotājiem, īpaši ņemot vērā janvārī gaidāmos augstākos rēķinus. Klimata un enerģētikas ministrija kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību plāno rosināt iespēju piemērot atlikto maksājumu par janvāra siltumenerģijas rēķiniem, lai mazinātu finanšu slogu mājsaimniecībām, kurām varētu rasties grūtības segt apkures izmaksas, vēsta 360TV Ziņas.
Īpaši sarežģīta situācija varētu būt šīs ziemas aukstākajā periodā, tāpēc politiķu ieskatā atbalsta mehānismi būtu jāparedz laikus. Rīgas domes izpilddirektors Jānis Lange jau paziņojis par ieceri aicināt pašvaldības kapitālsabiedrības “Rīgas siltumu” un “Rīgas namu pārvaldnieku” līdz apkures sezonas beigām nepiemērot kavējuma procentus par laikus nesamaksātiem apkures rēķiniem.
“Rīgas siltumā” atzīst, ka janvāra rēķini varētu būt būtiski augstāki, jo siltumenerģijas patēriņš pieaug auksto laikapstākļu dēļ. Uzņēmuma vadība norāda, ka rēķinu kāpums var svārstīties aptuveni no 20 līdz 50 procentiem, tomēr tas lielā mērā ir atkarīgs no katras ēkas tehniskā stāvokļa un energoefektivitātes. Tajā pašā laikā uzņēmumā tiek vērtēta iespēja atteikties no soda procentu piemērošanas, lai gan dalītā maksājuma ieviešana šobrīd netiek plānota.
Reģionos situācija atšķiras. Piemēram, Bauskas novadā siltumapgādes uzņēmums skaidro, ka ilgtermiņa līgumi ļauj saglabāt nemainīgu tarifu, taču lielāks patēriņš nozīmē arī lielākus rēķinus. Uzņēmuma pārstāvji atzīst, ka daļai klientu var būt grūtāk norēķināties savlaicīgi, un tas tiek ņemts vērā. Savukārt “Adven Latvia” prognozē siltumenerģijas patēriņa pieaugumu janvārī, tomēr neredz ārkārtas situācijas riskus un uzsver, ka šī gada rēķini kopumā būs zemāki nekā 2023. gada energoresursu krīzes laikā. Uzņēmums sola individuāli izvērtēt gadījumus, kad klientiem rastos īslaicīgas maksājumu grūtības.
Pašvaldību pieredze rāda, ka būtiska nozīme ir arī ēku energoefektivitātei. Jelgavas novadā, kur pēdējos gados tai pievērsta īpaša uzmanība, janvāra apkures rēķini varētu nebūt tik smagi kā citviet. Tikmēr Valmieras pusē siltumapgādātāji ir piesardzīgāki prognozēs, jo tieši janvāris, visticamāk, būs ar augstākajiem rēķiniem visā sezonā. Balvu pusē savukārt uzsver, ka galvenais instruments sarežģītās situācijās ir savlaicīga un atklāta komunikācija ar klientiem.
