Viktors Valainis aicina steidzami sasaukt Valsts enerģētiskās krīzes centra ārkārtas sēdi, ņemot vērā šīs ziemas salu un prognozēto straujo apkures izmaksu kāpumu mājsaimniecībām, informē Ekonomikas ministrija.
Ministrs devis uzdevumu Ekonomikas ministrijai nekavējoties sazināties ar krīzes centru, lai sēde tiktu sasaukta pēc iespējas drīzāk.
Pēc AS "Rīgas siltums" sniegtās informācijas, šā gada janvāris bijis aukstākais pēdējo 15 gadu laikā un otrs aukstākais pēdējo 30 gadu periodā, kas būtiski palielinājis siltumenerģijas patēriņu un
rezultēsies būtiski lielākos apkures rēķinos mājsaimniecībām.
Valainis uzskata, ka situācija prasa koordinētu rīcību valsts līmenī, un ārkārtas sēde būtu piemērots formāts gan situācijas operatīvai izvērtēšanai, gan konkrētu atbalsta pasākumu pieņemšanai augsto apkures izmaksu mazināšanai.
Pēc ministra domām, pieaugošais maksājumu slogs rada riskus iedzīvotāju spējai norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem šīs ziemas mēnešos.
