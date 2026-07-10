Pasaules kauss futbolā ar ceturtdaļfināla spēlēm tuvojas finiša taisnei, un nākamajā svētdienā tiks kronēti čempioni. Pirms turnīra un tā sākuma daļā lielākā daļa pasaules – valstis, kuras nebija 48 dalībnieku vidū, – sūkstījās, ka komandu par daudz, eiropiešiem dikti nepateicīgi spēļu norises laiki.
Pilnīgs murgs, arī tādi apzīmējumi no futbola sabiedrības dzirdēti par rīkošanas tiesību piešķiršanu ASV sadarbībā ar Meksiku un Kanādu.
Grupu turnīrs bija kā sūkalas, bet jau kopš jūnija beigām, kad startēja izslēgšanas spēles, katra nākamā cīņa baudāmāka par iepriekšējo. Divas nedēļas teju ik dienu no vietas un gandrīz visas lielākās spēles sākas mums labvēlīgā laikā, plus vēl īpašais deserts nākamajā nedēļā – pusfināli un fināls startēs pulksten 22.
Amerikāņiem futbols nav populārāko sporta veidu sarakstā, taču tieši pie viņiem tiek laboti apmeklētības rekordi. 1994. gadā, kad ASV vienas rīkoja turnīru, 52 spēles noskatījās kopā teju 3,6 miljoni skatītāji jeb vidēji nepilni 69 tūkstoši. Citās valstīs nav tik daudz gigantisku stadionu, līdz ar to šie abi bija rekordskaitļi līdz pat šim gadam. Vidējais rādītājs, ņemot vērā Kanādas un Meksikas faktoru, visticamāk, netiks pārspēts (šobrīd tuvu 64 tūkstošiem), bet kopējais jau sen ir pāri un beigās varētu būt ap 6,5 miljoniem. Redzam, ka arī biļešu cenu sadārdzinājums skatītāju interesi nav mazinājis. Ir pieprasījums, ir piedāvājums. Tieši tik liels ir futbols, ka arī cilvēki no Latvijas braukuši, lai klātienē skatītu Pasaules kausa spēli. Jebkuru.
Šī gada turnīrs vēsturē ieies arī ar ASV prezidenta Donalda Trampa iejaukšanos – zvans Starptautiskās futbola asociāciju federācijas (FIFA) prezidentam Džanni Infantīno ar lūgumu pārskatīt amerikāņu uzbrukuma līderim Folarinam Balogunam