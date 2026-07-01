Grupas "Audiokvartāls" mūziķis Arnis Ozoliņš jūnijā Sanhosē pilsētā ASV klātienē vēroja Pasaules kausa futbolā maču starp Austriju un Jordāniju, kā arī Lasvegasā pamanījās iekļūt arēnā un redzēt šīs sezonas noslēdzošo Stenlija kausa finālspēli.

Liels sporta fans

Piedzīvojumā metās trīs cilvēku kompānija – arī Arņa Ozoliņa draudzene Zane un līdzjutēju aprindās labi zināmais Andris Buļbiks (basketbolā uz galvas grozs, hokejā – vārti). Gribējuši apmeklēt ASV rietumu krastu un spēles izvēlē lielu variantu nemaz nav bijis – uz šo dueli biļetes varēja dabūt un par salīdzinoši pieejamu cenu – 180 eiro gabalā. Lai redzētu spēcīgākās izlases, būtu jāšķiras no daudziem simtiem un pat tūkstošiem.

"Salīdzinot ar citiem čempionātiem – ļoti dārgas biļetes. Mums vietas 69 tūkstošu skatītāju ietilpīgā stadionā bija pašā, pašā augšā, bet spēles gaitā skatījāmies, kur ir brīvas vietas, un pirmā puslaika vidū nogājām lejā centrā. Ārā neizdzina, kontrole nebija stingra. Citur, piemēram, "San Siro" stadionā Milānā no augšējiem sektoriem nemaz nav iespēju tikt lejā, bet te bija diezgan brīvi," "Latvijas Avīzei" salīdzināja Arnis Ozoliņš.

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