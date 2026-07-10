Ziemeļamerikā kulminācijai tuvojas Pasaules kauss futbolā, kurā šī populārā sporta veida grandi spēkojas par planētas spēcīgākās izlases titulu. Taču vienā ziņā šis turnīrs jau ir pārspējis visus rekordus: tas ir kļuvis par visu laiku dārgāko pasaules futbola čempionātu.

Pasaules kausa rīkotājs, FIFA prezidents Džanni Infantīno solīja, ka šis turnīrs kļūs par “visu laiku labāko Pasaules kausu” un pat “izcilāko pasākumu cilvēces vēsturē”. ASV, Kanādas un Meksikas futbola laukumos spēlētāji ir piepildījuši līdzjutēju cerības, un šajā turnīrā jau esam redzējuši daudz izcilu spēļu, bet svarīgākās vēl tikai priekšā.

Reizi četros gados rīkotajiem sporta svētkiem netrūkst arī kritiķu, kuri žēlojas, ka Pasaules kauss arvien vairāk attālinās no savām saknēm un FIFA vadībā kļuvis par visu laiku dārgāko turnīru, kura apmeklēšana ir pa kabatai tikai bagātniekiem. Futbols tradicionāli ir veidojies un gadu desmitiem attīstījies kā strādnieku šķiras sporta veids, kas neprasa lielas izmaksas, un arī skatītāji varēja apmeklēt spēles par salīdzinoši zemām cenām. Taču mūsdienās augstākā līmeņa futbola spēļu vērošana klātienē nozīmē izmaksas, kas bieži vien nav pa kabatai pat vidusšķirai, nemaz nerunājot par vienkāršo darbu darītājiem.

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