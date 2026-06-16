Pasaules kauss futbolā iesācies ar vairākiem negaidītiem rezultātiem, un var teikt arī, ka organizatorus piemeklējis pavisam negaidīts skandāls, ko izraisījis austrāliešu tiesneša Šona Evansa parādītais žests televīzijas translācijā.
Šons Evanss pildīja videotiesneša pienākumus Vācijas un Kirasao spēlē. Pirms katra mača sākuma uz dažām sekundēm televīzijas skatītājiem tiek parādīta šī trīs cilvēku brigāde, un šajā brīdī Evanss ar labo roku parādīja žestu, ko piedēvē neonacisma kustībai un pazīstams kā "baltais spēks" – īkšķis un rādītājpirksts savienoti kopā, pārējie trīs ne. Tādu bieži rāda, lai apzīmētu, ka viss ir kārtībā, taču, ja plauksta pavērsta uz leju, žests iegūst pavisam citu, naida nokrāsu, kas vēsta par baltās rases pārākumu. 2019. gadā beisbola klubs Čikāgas "Cubs" aizliedza kādam fanam ieeju savā stadionā pēc tam, kad viņš šādu pirkstu kombināciju bija parādījis televīzijas tiešraides fonā, savukārt pirms trim gadiem futbola klubs "D.C. United" atlaida treneri, kurš žestu bija publicējis sociālajos tīklos. 2019. gadā tiesas sēdē šo simbolu Jaunzēlandē demonstrēja Brentons Tarants, kurš apšaudēs vairākās mošejās nogalināja 51 cilvēku un ievainoja vēl vairāk par 40.
Starptautiskā futbola asociāciju federācija sākotnēji tiesneša rīcību nekomentēja, bet nākamajās spēlēs videotiesnešus vairs televīzijā nerādīja. Pirms tam bija vēl viens ar rasismu saistīts skandāls, jo Meksikas valdības tirdzniecības grupas vadītājs Ulisess Bernals Čehijas un Dienvidkorejas spēlē tribīnēs nodemonstrēja aziātiem raksturīgās šaurās acis. Vēlāk viņš tika atstādināts no amata.
Vācija sagrāva debitanti Kirasao, kas ir mazākā valsts (158 tūkstoši iedzīvotāju), kas jebkad spēlējusi finālturnīrā, ar 7:1, bet Dienvidkoreja bija pārāka par Čehiju ar 2:1.
Tikmēr kultūru ar lielo burtu atkal demonstrē Japānas līdzjutēji, kuri pēc spēles atkritumu maisos savāc savā sektorā atstātos tukšos traukus. "Tā ir cieņa spēlētājiem, līdzjutējiem, stadionam. Esam pagodināti šeit būt un nevēlamies atstāt nekārtību," tā viņu fani. Japāna 89. minūtē panāca neizšķirtu 2:2 pret Nīderlandi, kuras uzbrucējs Memfiss Depajs brīdi iepriekš pretinieku bija notriecis ar tādu spēka paņēmienu, kas arī regbijā tiktu uzskatīts par netīru. Katara gavilēja pēc pēdējās sekundēs izrautā neizšķirta pret Šveici (1:1).
FIFA FOTO
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