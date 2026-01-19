Latvijas izlases uzbrucēju Rodrigo Ābolu olimpisko spēļu turnīrā nomainīs uzbrucējs Rihards Bukarts — par izmaiņām valstsvienības sastāvā pirmdien paziņoja Latvijas Hokeja federācija (LHF).
Rodrigo Ābols sestdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē, pārstāvot Filadelfijas "Flyers", guva kājas savainojumu un laukumu spēja pamest tikai ar komandas biedru palīdzību.
Rihards Bukarts sezonai pievienojās vien pirms mēneša, noslēdzot līgumu ar Slovākijas klubu "Prešov". Deviņos aizvadītajos mačos viņš guvis divus vārtus un atdevis septiņas rezultatīvas piespēles. Bukarts Latvijas izlasi pārstāvēja arī Pekinas olimpiskajās spēlēs.
Milānas un Kortīnas olimpiskajā turnīrā Latvijas hokejisti spēlēs C grupā, kur viņu pretinieki būs ASV, Vācija un Dānija. Turnīru latvieši sāks 12. februārī ar spēli pret ASV, 14. februārī tiksies ar Vāciju, bet 15. februārī spēkosies ar Dānijas izlasi.
Olimpiskajā hokeja turnīrā piedalīsies trīs grupas — A grupā sacentīsies Kanāda, Čehija, Šveice un Francija, savukārt B grupā spēlēs Somija, Zviedrija, Slovākija un Itālija.
Katras grupas uzvarētāja, kā arī labākā no otro vietu ieguvējām automātiski iekļūs ceturtdaļfinālā, bet pārējās komandas cīnīsies astotdaļfinālā. Vīriešu hokeja turnīrs olimpiskajās spēlēs norisināsies no 11. līdz 22. februārim.
Aptauja
Cik bieži lasi/klausies tiešsaistes mediju LASI.LV?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu