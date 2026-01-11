Īlona Maska mākslīgā intelekta rīkam "Grok" ir izslēgta attēlu veidošanas funkcija lielākajai daļai lietotāju pēc plaša sašutuma par rīka lietošanu seksuālu un vardarbīgu attēlu radīšanai, vēsta "The Guardian".
Šāds lēmums pieņemts pēc tam, kad Maska vadītajam uzņēmumam "X" tika draudēts ar naudas sodiem, jauniem regulējumiem un pat iespējamu platformas "X" aizliegumu Apvienotajā Karalistē.
Rīks tika izmantots, lai manipulētu ar sieviešu attēliem, noņemot viņām apģērbu un attēlojot viņas seksualizētās pozās. Šī funkcija tagad ir atslēgta visiem lietotājiem, izņemot maksas abonentus.
Tas nozīmē, ka lielākā daļa platformas lietotāju vairs nevar izmantot "Grok" attēlu radīšanai. Tie lietotāji, kuriem šī iespēja saglabāta, ir identificējami, jo X rīcībā ir viņu personīgā informācija, tostarp kredītkaršu dati, kas ļauj noteikt atbildību ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā.
"Grok" attēlu radīšanas iespējas ir būtiski ierobežotas. Tomēr pastāv arī atsevišķa lietotne ar tādu pašu nosaukumu, kurā attēli netiek publiskoti. Tajā, kā ziņo lietotāji,
nemaksājošie lietotāji joprojām var radīt seksuālus sieviešu un bērnu attēlus.
"The Guardian" pētījums liecina, ka rīks izmantots arī pornogrāfisku video veidošanai ar sievietēm bez viņu piekrišanas, kā arī attēlu radīšanai, kuros sievietes tiek nošautas vai citādi nogalinātas.
Maskam vairākās valstīs draud sods pēc tā, ka "Grok" tika izmantots seksuālo attēlu radīšanai bez atainoto cilvēku piekrišanas.
Apvienotās Karalistes premjerministrs Kīrs Stārmers trešdien paziņoja, ka ir gatavs stingri vērsties pret sociālo mediju "X". Viņš pieprasīja, ka uzņēmumam jāpārņem kontrole pār platformā masveidā radītajiem atkailināto sieviešu un bērnu attēliem.
Norādot, ka būtu jāapsver arī vispārējs sociālā medija aizliegums, Stārmers sacīja, ka sakaru regulators "Ofcom" saņem absolūtu valdības atbalstu rīcībai šajā jautājumā.
Saskaņā ar Apvienotās Karalistes Tiešsaistes drošības likumu, "Ofcom" ir tiesīgs vērsties tiesā ar lūgumu bloķēt vietni vai lietotni visā valstī, kā arī piemērot sodus līdz 10% no uzņēmuma globālā apgrozījuma.
"Tas ir nelikumīgi. Mēs to nepieļausim. Esmu devis norādījumu izskatīt visus iespējamos risinājumus. "X" ir jāsakārto savas lietas un jānoņem šis saturs.
Mēs rīkosimies, jo tas vienkārši ir nepieļaujami,"
piebilda Stārmers.
Pēdējo divu nedēļu laikā, kopš decembra beigās tika atjaunināta "Grok" attēlu radīšanas funkcija, izveidoti tūkstošiem seksualizētu sieviešu attēlu bez viņu piekrišanas. Masks bija saņēmis atkārtotus sabiedrības aicinājumus šo funkciju noņemt vai ierobežot, taču platforma līdz šim nebija rīkojusies.
Leiboristu deputāte Džesa Asato, kura aktīvi iestājas par stingrāku pornogrāfijas regulējumu, norādīja: "Lai gan vispārējas piekļuves atcelšana "Grok" pretīgajai atkailināšanas funkcijai ir solis uz priekšu, tas joprojām nozīmē, ka maksas lietotāji var bez piekrišanas seksualizēt sievietes. Maksāt par spermas, ložu caurumu vai bikini uzlikšanu uz sievietēm joprojām ir digitāla seksuāla vardarbība, un
platformai šī funkcija būtu jāatspējo pilnībā."
Daļa šī satura tiek radīta ārpus "X" platformas, izmantojot aplikāciju "Grok Imagine".
Parīzē bāzētās bezpeļņas organizācijas "AI Forensics" pētījums atklāja aptuveni 800 attēlus un video, kas radīti ar "Grok Imagine" lietotni un satur pornogrāfisku vai seksuāli vardarbīgu saturu. Organizācijas pētnieks Pols Bušo sacīja: "Tie ir pilnvērtīgi pornogrāfiski video, un izskatās, ka tie būtu uzņemti īstenībā."
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu