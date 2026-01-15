Krievija noraida ASV miera plānu, nevis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, ceturtdien platformā "X" pauda Polijas premjerministrs Donalds Tusks, nostāju paužot pēc ASV prezidenta Donalda Trampa intervijā ziņu aģentūrai "Reuters" nule pausto, ka Zelenskis ir šķērslis miera līguma panākšanas ceļā.
"Krievija ir tā, kas noraidīja ASV sagatavoto miera plānu, nevis Zelenskis," uzsvēra Tusks.
"Vienīgā Krievijas atbilde bija jauni raķešu triecieni Ukrainas pilsētām. Tāpēc vienīgais risinājums ir pastiprināt spiedienu uz Krieviju. Un jūs visi to zināt," norādīja Polijas premjers.
Intervijā "Reuters" Tramps uz jautājumu, kāpēc ASV vadītās sarunas vēl nav novedušas pie kara izbeigšanas Ukrainā, atbildēja: "Zelenskis".
Krievijas diktators Vladimirs Putins ir vairāk gatavs nekā Ukrainas vadība noslēgt vienošanos un izbeigt karadarbību, apgalvoja Tramps.
Polija ir viena no stingrākajām Ukrainas politiskajām un militārajām atbalstītājām.
Tai ir centrālā loma kā loģistikas centram Rietumu militārās palīdzības piegādēs, kas tiek nodrošinātas Ukrainai.
