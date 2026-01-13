Svētdien uz Ventspils šosejas pie Ķemeriem notika smaga ceļu satiksmes avārija, kurā dzīvību zaudēja trīs cilvēki. Negadījums notika sarežģītos laikapstākļos, un sākotnējā informācija liecina, ka viens no galvenajiem cēloņiem varētu būt braukšanas ātrums, kas neatbilda ceļa stāvoklim, vēsta raidījums "Degpunktā".
Negadījuma vietā pie Ķemeru nacionālā parka izveidojās aptuveni divus kilometrus garš sastrēgums abos virzienos. Skats notikuma vietā bija smags – vairākas automašīnas bija nonākušas grāvjos, bet kravas automašīna bija iestūmusi apvidus pikapu "Toyota Hilux" sniega kupenā. Sadursmes rezultātā pikapa kravas kaste bija atrāvusies un aizlidojusi ceļa pretējā pusē.
Drīz pēc avārijas sākās ekspertu darbs, un ceļa posmā "Ķemeri – pagrieziens uz Smārdi" satiksme tika pilnībā slēgta.
Ceļu satiksmes drošības direkcija satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis norāda, ka līdzīgi smagi negadījumi šajā vietā notiek ar satraucošu regularitāti. Pēc viņa teiktā, viens no automobiļiem zaudējis vadāmību, uzbraucis kravas transportlīdzeklim, bet vēl trīs automašīnas nobraukušas no ceļa.
Eksperts uzsver, ka mainīgos ziemas laikapstākļos autovadītājiem īpaši jāpielāgo braukšanas ātrums un jāpievērš uzmanība transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim, tostarp riepu protektora dziļumam un apgaismojumam.
Raidījuma "Degpunktā" komanda notikuma vietā fiksēja sniegā izmētātas alkohola pudeles, kā arī "Toyota Hilux" kravas kastē atradās mežacūkas ķermeņa atliekas. Pieļaujams, ka bojāgājušie varētu būt mednieki, tomēr ne Latvijas Mednieku asociācijā, ne Latvijas Mednieku savienībā šorīt par iespējamu biedru bojāeju informācijas nebija.
Sadursmē iesaistītā kravas automašīna pieder Zviedrijas uzņēmumam NTEX. Uzņēmuma Latvijas pārstāvis Ivars Kukulis informē, ka kravas automašīnas vadītājs fiziski nav cietis, taču viņam tiks nodrošināts atpūtas laiks mentālās veselības atjaunošanai. Kravas auto tehniskās apskates laikā bija noņemts video reģistrators, tādēļ notikušā videoierakstu nav.
Saskaņā ar šofera un liecinieku sniegto informāciju, kravas automašīna pārvietojusies pa savu joslu, bet pikaps, iespējams, uzsācis apdzīšanu un saslīdējis.
Pašlaik eksperti turpina izmeklēšanu un vēl neizvirza vienu konkrētu avārijas cēloni. Paralēli tiek risināts jautājums par kravas automašīnas izcelšanu no grāvja – pirms tam nepieciešams pārkraut 24 tonnas kravas, kas bija paredzēta klientiem.
Plašāk skatieties 12. janvāra "Degpunktā" sižetā.
Jau vēstīts, ka Tukuma novadā ceļu satiksmes negadījumā dzīvību zaudējuši trīs cilvēki. Viens no bojāgājušajiem esot bijis Salaspils novada domes bijušais deputāts Ernests Moisejs (Nacionālā apvienība), ziņoja LTV raidījums "Panorāma".
