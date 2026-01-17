Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "Moody's" piektdien, 16. janvārī, apstiprinājusi Latvijas kredītreitingu līdzšinējā A3 līmenī, saglabājot stabilu nākotnes novērtējumu, informē Finanšu ministrija.
Aģentūra savu lēmumu skaidro ar Latvijas spēcīgo institucionālo sistēmu un valdības rīcībspēju, kas nodrošinājusi konsekventu un stingru fiskālās politikas īstenošanu, kā arī apliecinājusi spēju tikt galā ar dažādiem ārējiem izaicinājumiem. Tostarp uzsvērta valsts ekonomikas pielāgošanās jaunajiem apstākļiem pandēmijas un enerģētikas krīzes radīto dubulto satricinājumu laikā.
Pēc "Moody’s" vērtējuma, kredītreitinga saglabāšana esošajā līmenī atspoguļo arī stabilus Latvijas ekonomiskās izaugsmes pamatus un salīdzinoši augstu ienākumu līmeni uz vienu iedzīvotāju, salīdzinot ar citām valstīm pasaulē.
Aģentūra norāda, ka Latvijas ģeopolitiskie riski joprojām ir paaugstināti, tomēr tos mazina dalība NATO, sabiedroto karaspēka pastāvīga klātbūtne Latvijā un valsts aizsardzības spēju stiprināšana.
Vienlaikus "Moody’s" uzskata, ka ievērojamais aizsardzības izdevumu pieaugums, kas veicinās arī valsts parāda kāpumu attiecībā pret iekšzemes kopproduktu (IKP), vidējā termiņā būtiski neietekmēs Latvijas kredītspēju. To pamato prognozes par noturīgu ekonomikas izaugsmi un stingras fiskālās politikas turpināšanu arī nākotnē.
Aģentūra prognozē, ka Latvijas ekonomikas reālās izaugsmes temps laika posmā no 2025. līdz 2034. gadam vidēji sasniegs 1,8%. "Moody’s" vērtējumā pēc krituma 2023. gadā un stagnācijas 2024. gadā, IKP pieaugums 2025. gadā paātrināsies līdz 1,7%, 2026. gadā sasniegs 2,4%, bet 2027. gadā — 2,2%, ko galvenokārt veicinās iekšzemes pieprasījums.
Lai arī Latvijas mazā un atvērtā ekonomika ir pakļauta ārējo satricinājumu ietekmei, tai raksturīga augsta elastība un spēja pielāgoties,
uzsver aģentūra.
"Moody’s" arī norāda, ka Latvijas A3 kredītreitings apliecina ilggadēju pieredzi stingras fiskālās politikas īstenošanā un stabilu publisko finanšu stāvokli. Vispārējās valdības parāds 2024. gadā bija 46,6% no IKP, un aģentūra prognozē tā pieaugumu līdz 49,6% 2026. gadā, galvenokārt aizsardzības izdevumu kāpuma dēļ.
Aģentūra akcentē, ka valdība par galveno prioritāti noteikusi aizsardzības spēju stiprināšanu — attiecīgie izdevumi palielināsies no 3,3% no IKP 2024. gadā līdz aptuveni 5% no IKP 2026. gadā. Pēc "Moody’s" prognozēm vispārējās valdības parāds tuvākajos gados sasniegs maksimumu — ap 55% no IKP —, bet pēc 2030. gada sāks pakāpeniski samazināties.
Iepriekš "Moody’s" Latvijas kredītreitingu A3 līmenī ar stabilu nākotnes novērtējumu apstiprināja 2025. gada 25. jūlijā.
Aptauja
Cik svarīgi jums ir žurnālistu un ekspertu komentāri/viedokļi, ko piedāvā LASI.LV?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu