No šodienas reģionālajā sabiedriskajā transportā stājušās spēkā augstākas biļešu cenas, informēja Autotransporta direkcija (ATD).
Vilcienu pārvadājumos tarifi palielinājušies vidēji par 6,6%, savukārt autobusu pārvadājumos — aptuveni par 7,5%. Brauciena maksa vilcieniem un autobusiem starp zonām pieaugusi par 30 centiem, izņemot A zonu. Tikmēr vilcieniem ārpus elektrificētajām zonām un autobusiem ārpus zonām visās pieturās cena kāpusi par 20 centiem.
Piemēram, vilciena biļete maršrutā Rīga—Imanta saglabājusies 1,5 eiro apmērā, bet brauciens maršrutā Rīga—Sigulda sadārdzinājies no 2,5 līdz 2,8 eiro. Savukārt biļete autobusā un vilcienā maršrutā Rīga—Dubulti maksās 2,3 eiro, salīdzinot ar iepriekšējiem diviem eiro.
Vilciena biļetes cena maršrutā Rīga—Liepāja pieaugusi par 20 centiem — no 8,9 līdz 9,1 eiro. Tikmēr brauciens vilcienā maršrutā Rīga—Salaspils kļuvis par 30 centiem dārgāks — no diviem līdz 2,3 eiro, bet maršrutā Rīga—Aizkraukle — no 3,5 līdz 3,8 eiro.
Autobusu pārvadājumos biļete maršrutā Liepāja—Grobiņi sadārdzinājusies no viena līdz 1,2 eiro, maršrutā Kombuļi—Kazanova — no 70 līdz 90 centiem, savukārt brauciens maršrutā Rīga—Rēzekne maksās 11,9 eiro iepriekšējo 11,7 eiro vietā.
Līdz trešdienai, 14. janvārim, iegādātās biļetes būs derīgas līdz tajās norādītā termiņa beigām, bet no 15. janvāra visas biļetes tiks tirgotas pēc jaunā tarifa.
ATD norādīja, ka sociāli aizsargātajām pasažieru grupām braukšanas maksas atvieglojumi reģionālajos maršrutos saglabājas pilnā — 100% — apmērā. Tāpat nemainās transporta izmantošanas kārtība un spēkā paliek arī abonementa biļešu atlaides.
Tarifi tiek pārskatīti regulāri — ne retāk kā reizi gadā — ņemot vērā inflācijas rādītājus un vidējās darba samaksas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu.
2023. gada decembrī Sabiedriskā transporta padome apstiprināja jaunu reģionālā sabiedriskā transporta biļešu un tarifu sistēmu. Tā stājās spēkā 2024. gada 1. aprīlī, nosakot minimālo braukšanas maksu Rīgā 1,5 eiro apmērā, citās pilsētās — viena eiro, bet ārpus pilsētām — 0,7 eiro. Toreiz vilciena biļete maršrutā Rīga—Liepāja sadārdzinājās no 7,4 līdz 8,9 eiro, bet autobusa biļete — no 8,65 līdz 10,4 eiro.
Iepriekšējā reģionālā sabiedriskā transporta tarifu sistēma Latvijā bija spēkā kopš 2020. gada.
