Bezvēsts prombūtnē bijusī Iryna Itkina ir atradusies sveika un vesela.
Valsts policija izsaka pateicību masu mediju pārstāvjiem par informācijas publicēšanu un aicina jaunietes fotogrāfiju no plašsaziņas līdzekļiem izņemt!
