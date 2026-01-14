Rakstniece Nora Ikstena mūžībā devās 4. janvāra rītā 56 gadu vecumā. Viņas māsa Indra Vilipsone sarunā ar žurnālu "Privātā Dzīve" atklāj, ka pēdējais gads bijis smagas un ilgstošas cīņas ar slimību laiks.
Pirms trim gadiem Ikstena jau nonākusi kritiskā stāvoklī, tomēr toreiz, pateicoties mediķu un tuvinieku pūlēm, izdevies atgriezties uz kājām. Pagājušajā gadā veselības problēmas atgriezušās, un rakstnieces stāvoklis pakāpeniski pasliktinājies. Par notiekošo zinājuši vien tuvākie cilvēki.
Māsa Indra stāsta, ka Nora ārstējusies vairākās slimnīcās, tostarp intensīvās terapijas nodaļā, un tuvinieki viņu apciemojuši ik dienu. Neskatoties uz ārstu iesaisti un cerībām uz uzlabojumu, slimību uzveikt nav izdevies.
"Es ticu, ka Norai tagad ir vieglāk... Pēdējie četri mēneši viņai bija vissmagākie,"
saka Indra. Pēdējās dzīves nedēļas rakstniece pavadījusi aprūpes iestādē "Vecbebri", kur viņai bijusi nepieciešama profesionāla aprūpe.
Nora Ikstena ir viena no ievērojamākajām latviešu mūsdienu rakstniecēm. Plašāku atzinību guva viņas romāns "Mātes piens", kas izdots 2015. gadā sērijā "Mēs. Latvija, XX gadsimts" un vēlāk ekranizēts.
Ikstena sarakstījusi vairākus romānus, stāstu krājumus, esejas un biogrāfijas, kā arī saņēmusi nozīmīgus literāros apbalvojumus Latvijā un ārvalstīs. Viņas darbi iedzīvināti gan kino, gan teātra iestudējumos.
