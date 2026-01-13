Svētdienas vakarā ugunsgrēkā Gulbenē dzīvību zaudēja kāds vīrietis. Pamanot liesmas un dūmus viņa dzīvoklī, kaimiņi nekavējoties pameta daudzdzīvokļu namu. Iedzīvotāji atzina, ka bojāgājušo nebija redzējuši jau vairākus gadus – daži trīs, citi pat piecus, ziņo raidījums "Degpunktā".
Saprotot, ka blakus dzīvoklī izcēlies ugunsgrēks, cilvēki steidzās evakuēties. Glābēji notikuma vietā ieradās ātri, un arī paši iedzīvotāji centās netraucēt dienestu darbu, atbrīvojot piebraucamos ceļus.
Ugunsdzēsēji liesmas dzēsa aptuveni stundu. Kamēr iedzīvotāji aukstumā gaidīja ārpus mājas, dzīvoklī dega sadzīves mantas piecu kvadrātmetru platībā. Diemžēl ugunsgrēks beidzās traģiski.
Policija informē, ka dzīvokļa virtuvē izcēlies ugunsgrēks, kura rezultātā bojā gājis 1951. gadā dzimis vīrietis. Par notikušo uzsākts kriminālprocess, un šobrīd turpinās izmeklēšana.
Kaimiņi stāsta, ka vīrietis ilgstoši dzīvojis noslēgti un no dzīvokļa ārā praktiski nav nācis. Par viņa klātbūtni liecinājušas vien regulāras piegādes no vietējā veikala, pārsvarā alkohols un cigaretes. Daļa iedzīvotāju pat bijuši pārliecināti, ka kaimiņš jau sen izvācies.
Likumsargi, apskatot dzīvokli, secinājuši, ka ugunsgrēks, visticamāk, izcēlies no uz plīts atstātas maltītes.
Iespējams, seniors ēdienu atstājis gatavoties un pats aizmidzis.
Mājas iedzīvotāji piebilst, ka vīrietim ir daži tuvinieki, kuri, domājams, parūpēsies par viņa apbedīšanu.
Vairāk uzziniet 12. janvāra "Degpunktā" sižetā.
