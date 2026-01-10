Dažādas baumas un spekulācijas par notikušo Šveicē nerimst. Tabloīdi raksta, ka kamēr liesmas izdzēsa 40 cilvēku dzīvības, sadegušā Šveices bāra vadītāja esot redzēta bēgam no degošās ēkas ar skaidras naudas pilnu kasi, raksta "Daily Mail". Šis fakts gan vēl nav oficiāli apstiprināts vai publiski pārbaudīts.
Šveices bāra vadītāja, kur ugunsgrēkā Jaungada svinību laikā gāja bojā 40 cilvēki, iespējams, nofilmēta pametot uzņēmuma telpas, līdzi paņemot kasi ar skaidru naudu. Tas noticis brīdī, kad liesmas tikai pieņēmās spēkā. 40 gadus vecā Džesika Moreti tiek apsūdzēta par to, ka ignorējusi Jaungada svinētājus brīdī, kad uguns pārņēma "Le Constellation" bāru un aiznesusi tā vakara ieņēmumus, vēsta Itālijas laikraksts "La Repubblica".
Šie apgalvojumi nav apstiprināti ar oficiāliem pierādījumiem vai policijas paziņojumiem.
Pret viņu sākta izmeklēšana par nonāvēšanu aiz neuzmanības, kā arī par smagu miesas bojājumu nodarīšanu vēl 119 cilvēkiem, kuri svinību laikā guva smagus apdegumus.
Bāra vadītāja, guva apdegumu vienai rokai, kad ugunsgrēks pārņēma telpas. Izdevums "Public" pieļauj, ka savainojums varētu būt gūts brīdī, kad no telpām iznesta kase.
Tiek uzskatīts, ka ugunsgrēku izraisīja darbinieki, kuri vicināja šampanieša pudeles ar dzirkstelēm griestu tuvumā. Izmeklētāji pieļauj, ka dzirksteles ātri uzliesmoja, dažu sekunžu laikā aizdedzinot lielāko daļu telpas un padarot izbēgšanu teju neiespējamu.
Bāra īpašnieks ir Džesikas Moreti vīrs, 49 gadus vecais Žaks Moreti. Abi tiek turēti aizdomās kriminālprocesā saistībā ar ugunsgrēku, bet neviens no viņiem nav arestēts.
Izmeklētāji pārbauda, vai skaņas izolācijas materiāli uz bāra griestiem atbilda drošības prasībām. Bijušie bāra darbinieki apgalvoja, ka drošības standarti telpās bijuši nepietiekami –
ugunsdzēšamie aparāti esot glabāti aiz atslēgas, bet avārijas izeja bieži vien bijusi slēgta.
Tiek uzskatīts, ka Žaks Moreti ugunsgrēka naktī bārā neatradās, par atbildīgo atstājot sievu.
Bāra īpašnieks apgalvojis, ka uzņēmums ievērojis visas drošības prasības, neraugoties uz to, ka desmit gadu laikā veselības un drošības inspektori to pārbaudījuši tikai trīs reizes. Otrdien Moreti pāris paziņoja, ka ir satriekti un sēro pēc notikušās traģēdijas un nekādā gadījumā nemēģinās izvairīties no atbildības.
Kopīgā paziņojumā viņi norādīja, ka vārdi nespēj aprakstīt traģēdiju, kas tajā jaungada naktī norisinājās bārā, un izrādīja gatavību sadarboties ar izmeklētājiem.
