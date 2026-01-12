Svētdienas pēcpusdienā Tukuma novadā notikušajā smagajā ceļu satiksmes negadījumā, kurā dzīvību zaudēja trīs cilvēki, viens no bojāgājušajiem esot bijis Salaspils novada domes bijušais deputāts Ernests Moisejs (Nacionālā apvienība), ziņo Latvijas Televīzijas raidījums “Panorāma”.
Traģēdija notikusi atceļā no medībām.
Kā informē Valsts policija, avārija notikusi uz Ventspils šosejas Smārdes pagastā, vieglajam automobilim Toyota Hilux iebraucot pretējā braukšanas joslā un saduroties ar kravas automašīnu Volvo. Pēc sākotnējās sadursmes notikusi ķēdes reakcija, kurā iesaistīti vēl trīs transportlīdzekļi. Kopumā negadījumā bijuši iesaistīti pieci spēkrati.
Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka Toyota vadītājs nav ticis galā ar transportlīdzekļa vadību. Visas trīs bojāgājušās personas atradušās šajā automašīnā.
Par notikušo ir sākts kriminālprocess, un tiek noskaidroti visi negadījuma apstākļi.
Valsts policija izsaukumu uz notikuma vietu saņēma svētdien plkst. 15.17.
