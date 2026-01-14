Izmeklēšana sākta, jo Pauels esot melojis par FRS galvenās mītnes renovācijas izmaksām Vašingtonā.
Videouzrunā Paeuls svētdien paziņoja, ka izmeklēšana drīzāk saistīta ar ASV prezidenta Donalda Trampa centieniem ietekmēt FRS monetārās politikas lēmumus. Tramps daudzkārt pārmetis Pauelam, ka ASV centrālā banka, viņaprāt, kavējoties ar procentu likmju samazināšanu. FRS ir neatkarīga institūcija, bet procentu likmju samazināšana bija viens no Trampa priekšvēlēšanu solījumiem.
"Mēs pilnībā solidarizējamies ar Federālo rezervju sistēmu un tās priekšsēdētāju Džeromu Pauelu. Centrālo banku neatkarība ir svarīga cenu, finanšu un ekonomiskajai stabilitātei to pilsoņu interesēs, kuriem mēs kalpojam," teikts paziņojumā, ko parakstījuši Eiropas Centrālās bankas, Anglijas, Austrālijas, Brazīlijas, Dānijas, Dienvidkorejas, Kanādas, Šveices un Zviedrijas centrālo banku vadītāji, kā arī Starptautisko norēķinu bankas priekšsēdētājs. Tramps svētdien noliedza, ka zinātu par Tieslietu ministrijas izmeklēšanu pret FRS.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
