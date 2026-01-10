Latvijas Nacionālajā bibliotēkā vēl janvārī apskatāma izstāde "Lidijas telpa", kas veltīta okupācijas laika pretošanās kustības dalībniecei Lidijai Lasmanei-Doroņinai. Pēc tam izstādi Latvijas Okupācijas muzejs pārvedīs uz Liepāju un vēlāk arī citām Latvijas vietām. 

Tuvojoties izstādes izskaņai, Zvaigznes dienā, 6. janvārī, Okupācijas muzejs kopā ar Nacionālo bibliotēku rīkoja "Citādu Zvaigznes dienu", kas, piedaloties kultūras darbiniekiem, filozofiem un sabiedriskajiem darbiniekiem, bija veltīta Lidijai Lasmanei-Doroņinai, kura pērn svinēja savu simts gadu dzimšanas dienu, un mūsu laikam. Tika pārrunāts un spriests, cik lielā mērā mūsu valsts sabiedrība seko vai neseko atmodas ideāliem, par kuriem PSRS okupācijas laikā cīnījās nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un disidenti. 1983. gada 6. janvārī tā patiešām bija citāda Zvaigznes diena, jo tika arestēta ne tikai Lidija Lasmane-Doroņina, bet arī brīvības cīnītāji Jānis Vēveris, dienu pirms tam arī Ģederts Melngailis, kratīšanas tika veiktas Gunāra Astras, Gunāra Freimaņa, Alfrēda Lēvalda un daudzos citos dzīvokļos. Kopā notika 50 kratīšanas, tika nopratināti simts un arestēti deviņi cilvēki.

Vēstules ar "ierobežotu pieejamību"

Lidija Lasmane-Doroņina ir bijusi neērta ne tikai okupācijas laikā, bet arī neatkarīgajā Latvijā, un kā viens no spilgtākajiem faktiem šim apgalvojumam ir viņas atteikšanās no Triju Zvaigžņu ordeņa 1995. gadā, jo viņai nebija pieņemami, ka apbalvoto vidū ir arī VDK aģenti. Savās vēstulēs toreizējam Valsts prezidentam Guntim Ulmanim un Ordeņu domei viņa paskaidroja, ka šo soli sperot, lai rosinātu sabiedrības diskusiju par apbalvojumu piešķiršanas principiem, nevis lai pazemotu pašu apbalvojumu.

Lai par šo faktu atgādinātu tagad, izstādes rīkotāji vēlējās iegūt no Valsts prezidenta kancelejas Lidijas tolaik nosūtītās vēstules (skat. uzziņā). Ar šīm trīsdesmit gadu vecajām vēstulēm pētniecības nolūkā vēlējās iepazīties arī vēsturnieks Jānis Šiliņš, stāstīja publicists, Lidijas draugs un uzticības persona Arnis Šablovskis. Taču tā izrādījusies gandrīz neiespējamā misija!

