Beļģijas norāde aizgājušā gada nogalē, ka valstis Krievijas kaimiņos esot pārlieku emocionālas pretēji pragmatiski noskaņotajiem Rietumiem, apliecinājusi milzu atšķirības būtiskos viedokļos starp Eiropas Savienības un NATO sabiedrotajiem.

Drīzāk patiesība ir pilnīgi pretēja, jo cenšanās visu sakārtot darījumos ar Kremli, kas īsteno hibrīdkaru pret Eiropu, vairāk atbilst emocionālai tieksmei pēc vecās labās peļņas biznesā ar krieviem nekā reālam situācijas novērtējumam par lielāko karu Eiropā pēc Otrā pasaules kara. Savukārt

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē