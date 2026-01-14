Latvijā pagājušajā gadā reģistrētas 42 314 lietotas vieglās automašīnas, kas ir par 3,9% vairāk nekā gadu iepriekš, liecina Auto asociācijas apkopotā informācija.
Starp lietotajām automašīnām populārākās 2025. gadā bija "BMW" markas vieglās automašīnas - reģistrēti 7918 šādi spēkrati, kas ir 18,7% no visām reģistrētajām lietotajām vieglajām automašīnām. Lietoto "BMW" automašīnu skaits pērn palielinājies par 7,5%, salīdzinot ar 2024. gadu.
Seko "Audi" - reģistrēti 5123 šādi spēkrati (12,1% tirgus daļa), kas ir palielinājums par 10,4%, "Volkswagen" - 4849 automašīnas (11,5% tirgus daļa), kas ir palielinājums par 5,5%, un "Volvo" - reģistrētas 4833 šādas lietotas vieglās automašīnas, kas ir 11,4% no visām reģistrētajām lietotajām vieglajām automašīnām un par 17,1% mazāk nekā gadu iepriekš.
Populārāko lietoto automašīnu marku piecinieku noslēdz "Mercedes Benz" ar 2514 šīs markas automašīnām (5,9% tirgus daļa). Pērn "Mercedes Benz" skaits palielinājies par 13,9%, salīdzinot ar 2024. gadu.
Savukārt lietotu vieglā komerctransporta reģistrācija pagājušajā gadā palielinājās par 0,6% un veidoja 3576 spēkratus.
Populārākie pērn bija "Volkswagen" markas lietotie vieglie komercauto - pārdotas 863 šādas automašīnas, kas ir par 10% mazāk nekā 2024. gadā. Seko "Renault" automašīnas - pārdotas 654 mašīnas, kas ir 15,8% vairāk, savukārt trešajā vietā ierindojās "Ford" markas komercauto ar 370 reģistrētām vienībām, kas ir par 1,9% mazāk.
Auto asociācijas valdes loceklis Krišs Lipšāns norādīja, ka lietoto automobiļu segmentā kopējais tirgus 2025. gadā saglabājās salīdzinoši stabils, tomēr ilgtermiņā šis apmērs joprojām ir viens no zemākajiem kopš 2012. gada.
Pēc viņa teiktā, būtiskākās strukturālās izmaiņas lietoto auto tirgū saistāmas nevis ar kopējo apmēru, bet ar degvielas veidu maiņu. Dīzeļautomobiļu reģistrācijas turpina strauji samazināties gan absolūtajos skaitļos, gan tirgus daļā, savukārt lietoto elektroauto un uzlādējamo hibrīdauto (PHEV) reģistrācijas pērn strauji pieauga - attiecīgi par 93,6% un 88,2%.
Viņš norādīja, ka pagājušajā gadā ar dīzeļdzinēju bija aprīkoti 27 140 lietoto auto, kas ir par 9,2% mazāk nekā gadu iepriekš un veidoja 64,1% no visiem pērn reģistrētajiem lietotajiem auto. Savukārt ar benzīnu bija aprīkoti 10 114 lietoto auto, kas ir par 25,5% vairāk nekā 2024. gadā un veidoja 23,9% no visiem lietotajiem auto. Tikmēr lietoto elektroauto reģistrācija kāpusi par 93,6%, sasniedzot 3332 automašīnas un palielinot īpatsvaru kopējā lietoto auto tirgū līdz 7,9%. Savukārt lietoto uzlādējamo hibrīdauto (PHEV) reģistrācija pērn kāpusi par 88,2%, sasniedzot 1376 transportlīdzekļus, un veidoja 3,3% no visiem lietotajiem auto.
Pēc Lipšāna teiktā, dati norāda uz pakāpenisku autoparka transformāciju, kurā lietoto auto pircēji arvien biežāk izvēlas elektrificētus risinājumus, īpaši cenu ziņā pieejamākajā segmentā.
Jau ziņots, ka Latvijā 2024. gadā kopumā reģistrētas 40 735 lietotas vieglās automašīnas, kas ir par 5,7% mazāk nekā 2023. gadā. Savukārt Latvijas lietoto vieglā komercauto tirgū 2024. gadā tika reģistrētas 3553 vienības, kas ir par 6,1% mazāk nekā 2023. gadā.
Auto asociācija apvieno mehānisko transportlīdzekļu ražotājus, mehānisko transportlīdzekļu komponenšu un rezerves daļu ražotājus, importētājus, pilnvarotos auto tirgotājus, autorizētos mehānisko transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojuma sniedzējus.